VIDEO. LA Lakers verliezen alwéér, Brooklyn viert na straffe comeback MH

20 maart 2019

08u41

Bron: Belga/ANP 0 NBA Milwaukee Bucks heeft vannacht in eigen huis met 115-101 gewonnen van LA Lakers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De leider in de Eastern Conference herstelde zich daarmee van de eerdere nederlaag tegen Philadelphia.

Bij afwezigheid van sterspeler Giannis Antetokounmpo was de uitblinkersrol voor Khris Middleton, die dertig punten en tien rebounds voor zijn rekening nam. Voor de Lakers, die niet op LeBron James konden rekenen, was het al de vierde nederlaag op rij en daarmee maken ze enkel nog theoretisch een kans op deelname aan de play-offs. In de Western Conference komen ze met 31 zeges en 40 nederlagen op de teller niet verder dan de elfde plaats.

Brook Lopez (28 PTS, 5 3PM) and @Khris22m (30 PTS, 10 REB, 5 AST) combine for 58 in the @Bucks home victory vs. LAL! #FearTheDeer pic.twitter.com/mD1r6u5KaI NBA(@ NBA) link

Brooklyn Nets houdt goed zicht op deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg versloeg Sacramento Kings na een wonderbaarlijke inhaalrace. Bij het begin van het laatste kwart had Sacramento nog een voorsprong van 25 punten. Met een lay-up in de allerlaatste seconde besliste Rondae Hollis-Jefferson het duel in het voordeel van de gasten uit New York: 121-123.

D’Angelo Russell was de meeste productieve man bij de Nets met 44 punten, zijn beste score ooit. Van die punten bewaarde hij er 27 voor het laatste kwart, waarin er bij de thuisploeg niet veel meer lukte. Brooklyn bezet de zevende positie in de Eastern Conference, Sacramento zal zich in de Western Conference (negende) nog een plaatsje moeten verbeteren om deelname aan de play-offs af te dwingen.

👀 the BEST BUCKETS from 2nd half of the @BrooklynNets 28-point comeback win in Sacramento! #WeGoHard pic.twitter.com/mi0Kf2iqEE NBA(@ NBA) link

❄️ Career-high 44 PTS (6 3PM), 12 AST

❄️ 27 4th quarter PTS

❄️ Spark 28-point comeback W@Dloading shines as the @BrooklynNets are victorious in Sacramento! #WeGoHard pic.twitter.com/lb77Wt3Zmx NBA(@ NBA) link