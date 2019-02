VIDEO. LA Lakers dankzij buzzer beater voorbij Boston Celtics, James en Irving wel samen in All Star Game MH

08 februari 2019

11u07

Bron: ANP 0 NBA Rajon Rondo hielp de LA Lakers vannacht met een ouderwetse buzzer beater langs eeuwige rivaal Celtics. In Boston wonnen de bezoekers door zijn rake jumper in de slotseconde de Amerikaans basketbalklassieker met 129-128.

Met nog 11,5 seconden op de klok had Kyrie Irving de thuisclub op voorsprong gebracht. Brandon Ingram deed daarna een poging om de Lakers weer aan de leiding te brengen, maar zijn lay-up werd geblokt. De spelers van Celtics kregen de bal echter niet weg, waarna Rondo - oud-speler van de club uit Boston - raak mikte.

👀 the BEST PLAYS down the stretch as the @Lakers win in a fantastic finish against Boston! #LakeShow pic.twitter.com/OD68edlTcR NBA(@ NBA) link

Celtics, recordhouder met 17 landstitels, en Lakers (16) zijn historisch gezien de absolute grootmachten van de NBA. Dit seizoen behoren ze echter niet tot de favorieten. Boston staat nog wel vierde in de Eastern Conference, de Lakers staan slechts tiende in West. Ondanks het feit dat de ploeg zich deze jaargang versterkte met LeBron James. De superster van de Lakers kon mede door blessures nog niet aan de hoge verwachtingen voldoen. In Boston was James met een triple-double - 28 punten, 12 rebounds en 12 assists - weer van grote waarde voor zijn ploeg.

Toronto Raptors boekte tegen Atlanta Hawks al de veertigste zege: 119-101. Pascal Siakam uit Kameroen was met 33 punten het meest productief bij de Canadese ploeg. Portland Trail Blazers versloeg San Antonio Spurs met 127-118, Oklahoma City Thunder won dankzij Russell Westbrook (15 punten, 13 rebounds, 15 assists) van Memphis Grizzlies: 117-95.

.@pskills43 (33 PTS) and @FredVanVleet (30 PTS) each drop career-highs in the @Raptors victory vs. Atlanta! #WeTheNorth pic.twitter.com/gNb62mL9jj NBA(@ NBA) link

The @trailblazers defeat SAS behind a combined 54 PTS from @CJMcCollum (30 PTS, 7 3PM) and @Dame_Lillard (24 PTS, 9 AST)! #RipCity pic.twitter.com/cUTcy7nLQ7 NBA(@ NBA) link

LeBron James speelt in All Star Game samen met ex-ploegmaat Kyrie Irving

LeBron James ziet zijn wens na het treffen tussen de Lakers en de Celtics wel uitkomen. In het All Star Game van de NBA, op 17 februari in Charlotte (North Carolina), zal hij nog eens kunnen opdraven naast zijn gewezen teamgenoot Kyrie Irving. James en de Griek Giannis Antetokounmpo kregen van het publiek het meeste stemmen en mochten donderdagavond voor de camera’s van TNT hun ploeg (acht titularissen en veertien invallers) samenstellen.

“King James” koos als eerste voor Kevin Durant van kampioen Golden State. Daarna selecteerde hij Irving, met wie hij in 2016 bij Cleveland de titel pakte. Irving koos in 2017, gefrustreerd omdat hij in de schaduw van James bleef, voor Boston. Pas recent verzoenden de twee vedetten zich met elkaar. Ook Dwyane Wade, nog een oud-teamgenoot van James, zal deel uitmaken van de ploeg. Hij kreeg per uitzondering een uitnodiging van de NBA om het nakende einde van zijn carrière te vieren. Naast Durant en Irving bestaat de basisvijf van “team LeBron” uit Kawhi Leonard (Toronto) en James Harden (Houston).

Antetokounmpo vormt een vijftal met Stephen Curry (Golden State), Joël Embiid (Philadelphia), Paul George (OKC) en Kemba Walker (Charlotte). Sinds 2018 is het All Star Game niet langer een duel tussen teams uit de Eastern en Western Conference. Twee kapiteins mogen kiezen uit een lijst die wordt samengesteld door publiek, spelers, trainers en pers.

“Team LeBron”

Basis: LeBron James (LA Lakers), Kevin Durant (Golden State), Kyrie Irving (Boston), Kawhi Leonard (Toronto), James Harden (Houston)

Invallers: Anthony Davis (New Orleans), Klay Thompson (Golden State), Damian Lillard (Portland), Russell Westbrook (OKC), LaMarcus Aldridge (San Antonio), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Bradley Beal (Washington), Dwyane Wade (Miami)

Coach: Michael Malone (Denver)

“Team Giannis”

Basis: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Joël Embiid (Philadelphia), Paul George (OKC), Kemba Walker (Charlotte)

Invallers: Khris Middleton (Milwaukee), Nikola Jokic (Denver), Ben Simmons (Philadelphia), Blake Griffin (Detroit), DAngelo Russell (Brooklyn), Nikola Vucevic (Orlando), Kyle Lowry (Toronto), Dirk Nowitzki (Dallas)

Coach: Mike Budenholzer (Milwaukee)