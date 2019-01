VIDEO. Klay Thompson leidt Warrriors met record voorbij Lakers en ziet ploegmaat Curry hilarische uitschuiver maken YP

22 januari 2019

10u01

Bron: Belga 0 🔥🔥 @KLAYTHOMPSON IN HIS ZONE! 🔥🔥



The @warriors shooting guard (44 PTS) ties the NBA record for 3PM to start a game without missing, hitting his first 10 three-point attempts! #DubNation pic.twitter.com/3m67HL5ytM NBA(@ NBA) link NBA Klay Thompson heeft afgelopen nacht een stukje NBA-geschiedenis geschreven. De sterkhouder van kampioen Golden State scoorde in de partij tegen de LA Lakers zijn eerste tien driepunters. Slechts een speler in de NBA-geschiedenis had hem dat voorgedaan, Ty Lawson (Denver) in 2011.

Met een totaal van 44 punten had Thompson een groot aandeel in de 111-130 zege van de Warriors. "Ik was er nog nooit in geslaagd tien driepunters op rij binnen te gooien. Dat is een lastige opgave. Maar vandaag lukte het en ik ben blij dat mijn familie het vanop de eerste rij kon meemaken", reageerde Thompson.

Sterspeler Stephen Curry stond met 11 punten en 12 assists in de schaduw van zijn ploegmaat.

Golden State (33-14) verstevigde met de overwinning zijn eerste plaats in de Western Conference. Eerste achtervolger Denver (31-14) kwam niet in actie. Nummer drie Oklahoma City versloeg, onder leiding van Paul George (31 ptn) en Russell Westbrook (17 ptn, 10 rbs, 9 ass), de New York Knicks met 109-127.

In de Eastern Conference won leider Milwaukee met 116-106 van Dallas. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo was goed voor 31 punten en 15 rebounds.

Steph 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lRcQsKl6bv House of Highlights(@ HoHighlights) link