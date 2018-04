VIDEO - 'King James' zet Cavaliers met fenomenale 'buzzer beater' weer op voorsprong in eerste ronde play-offs YP

26 april 2018

08u57

Bron: AD.nl/ANP 0 📽️ Every angle of LeBron James' game-winner in Cleveland! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/WJDojj0JGB NBA(@ NBA) link NBA LeBron James was weer eens de held bij de Cleveland Cavaliers. 'King James' besliste het vijfde duel met Indiana Pacers op de buzzer.

De 33-jarige basketballer gooide in de laatste seconde een driepunter raak, kort nadat hij zelf een schot van de Pacers had geblokt. James bezorgde de Cavaliers daarmee de winst (98-95) én een voorsprong van 3-2 in de serie. De Amerikaanse superster gooide in totaal 44 punten bij elkaar en pakte ook nog eens tien rebounds.

"Als kind droom je van zo'n moment", zei James. "Ik heb het zelf vaak nagespeeld bij mijn huis, met een zelfgemaakte ring en mijn sokken als de bal. Je telt af: 3, 2, 1 en op dat moment probeer je raak te gooien. Zo voelde het nu weer."

Nog in de Eastern Conference namen de Toronto Raptors een voorsprong van 3-2 tegen Washington Wizards door het vijfde duel met 108-98 te winnen.

Rockets al klaar met Timberwolves

In de Western Conference verzekerden de Houston Rockets zich van een ticket voor de tweede ronde van de play-offs. De beste ploeg uit de reguliere competitie rekende in de eerste ronde met 4-1 af met Minnesota Timberwolves. De Rockets wonnen de vijfde wedstrijd met 122-104 en beslisten daarmee de best-of-sevenserie.

James Harden tekende voor 24 punten en twaalf assists, Clint Capela leverde met 26 punten en vijftien rebounds ook een stevige bijdrage. Houston Rockets neemt het in de tweede ronde, de halve finales van de Western Conference, op tegen Utah Jazz of Oklahoma City Thunder. Dankzij de uitblinkende Russell Westbrook (45 punten en vijftien rebounds) bleef Thunder in leven. De ploeg uit Oklahoma City knokte zich terug van een achterstand van 24 punten en won de vijfde wedstrijd met 107-99. Daarmee kwam de stand op 3-2, wel nog steeds in het voordeel van Utah Jazz.

Atlanta en coach Budenholzer zetten samenwerking stop

De Atlanta Hawks hebben bekendgemaakt een einde aan hun samenwerking te maken met coach Mike Budenholzer. De 48-jarige Budenholzer, die sinds 2013 de leiding had over Atlanta, lijkt op weg naar de New York Knicks.

"De Atlanta Hawks en Mike Budenholzer hebben een akkoord gevonden om uit elkaar te gaan", luidde de korte mededeling van het NBA-team. De voormalige assistent van San Antonio (1996-2013) maakte de voorbije jaren indruk in Atlanta en werd in het seizoen 2014-2015 uitgeroepen tot beste coach van de NBA. Met de Hawks behaalde hij 213 zeges en 197 nederlagen in de reguliere competitie (52%) en 17 zeges en 22 nederlagen in de play-offs (43,6%).

Atlanta en Budenholzer bereikten de voorbije vijf jaar vier keer de play-offs. In 2015 speelden ze de finale van de Eastern Conference, maar verloren die met zware 4-0 cijfers van Cleveland. Dit seizoen deed Atlanta nooit mee in de strijd om de play-offs. Het werd vijftiende en voorlaatste in de Eastern Conference met 24 zeges en 58 nederlagen.

De 48-jarige Budenholzer werd al gepolst door Phoenix en New York Knicks. Hij staat dichtbij een overeenkomst met de Knicks om er Jeff Hornacek op te volgen. De NY Knicks namen al sinds 2013 niet meer deel aan de play-offs.