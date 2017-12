VIDEO: Kampioen Golden State wint maar verliest sterspeler Curry met pijnlijke enkelblessure YP

09u47

Bron: Belga 0 Rv Curry leaves the game :( pic.twitter.com/jBvMfxxtMq Warriors on NBCS(@ NBCSWarriors) link NBA Golden State heeft maandagavond (plaatselijke tijd) in de NBA een 115-125 overwinning geboekt bij New Orleans. Het was een zege met een zure nasmaak want de regerende kampioen zag vedette Stephen Curry uitvallen met een enkelblessure.

De tweevoudige MVP was met 31 punten en 11 assists andermaal goed op dreef tegen de Pelicans, tot hij in de slotminuten na een poging tot een steal zijn rechterenkel verzwikte. "Het was een ongelukkige fase", reageerde Curry. "Ik raakte de schoen van E'Twaun (Moore, red) toen ik hem voorbijging en verloor daarna het evenwicht. Daarbij heb ik mezelf geblesseerd." Curry moest de kleedkamer in het Smoothie King Center verlaten op krukken. Hij is mogelijk enkele weken buiten strijd.

USA TODAY Sports

Photo News

Golden State verstevigde dankzij de overwinning zijn tweede plaats in de Western Conference. De Californiërs (19-6) moeten alleen Houston (18-4) voor zich dulden.

San Antonio, de nummer drie in het Westen, won maandagavond onder impuls van LaMarcus Aldridgde (17 punten, 10 rebounds) met 96-93 van Detroit.

In de Eastern Conference was leider Boston met 111-100 te sterk voor Milwaukee. Kyrie Irving tekende voor 32 punten bij de Celtics. In het verliezende kamp was Giannis 'the Greek Freak' Antetokounmpo met 40 punten bijzonder goed bij schot. Boston is met 21 zeges en 4 nederlagen voorlopig de best presterende club in de NBA.

Vicekampioen Cleveland won met 91-113 in Chicago. Dwyane Wade en Kevin Love maakten elk 24 punten, één meer dan LeBron James. De Cavaliers, tweede in het Oosten, hebben nu twaalf keer na elkaar gewonnen.

Photo News LeBron James.