VIDEO. James Harden zet seizoensrecord neer bij thuiszege Rockets LPB

15 januari 2019

09u38

Bron: Belga 0

James Harden heeft nog eens uitgepakt in de NBA. De MVP (beste speler) van 2018 leidde Houston Rockets naar een vlotte thuiszege tegen Memphis. ‘The Beard’ was goed voor 57 punten, een seizoensrecord. Daarmee had Harden een heel groot aandeel in de 112-94-overwinning van de Rockets. Houston staat voorlopig vierde in de Western Conference met 25 zeges en 18 nederlagen. Denver (29-13) voert het klassement aan voor kampioen Golden State (29-14) en Oklahoma City (26-16), die niet in actie kwamen. Memphis bengelt helemaal onderin de stand, alleen Phoenix doet nog slechter.

Anthony Davis was uitstekend bij schot op het terrein van de LA Clippers. Hij maakte 46 punten voor New Orleans (plus 16 rebounds) en leidde zijn team daarmee naar een 117-121-zege.

🚀 Season-high 57 PTS

🚀 17th consecutive game 30+ PTS

🚀 Third game of 50+ PTS this season



James Harden in the @HoustonRockets W! #Rockets pic.twitter.com/9ovpYtFzW6 NBA(@ NBA) link