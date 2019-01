VIDEO. James Harden leidt Houston in NBA naar nipte zege tegen Lakers GVS

20 januari 2019

10u24

Bron: Belga 0 NBA Houston had gisteravond een verlenging nodig om in eigen huis afstand te nemen van de LA Lakers. Onder impuls van sterkhouder James Harden trokken de Rockets uiteindelijk met 138-134 aan het langste eind.

Houston keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan maar sleepte dankzij een driepunter van Eric Gordon een verlenging uit de brand. Daarin was Gordon met vier vrijworpen opnieuw bepalend. Hij scoorde in totaal 30 punten. Daarmee bleef Gordon wel in de schaduw van vedette James Harden. 'The Beard' was goed voor 48 punten en rondde zo voor de tiende keer in dertien matchen de kaap van 40 punten.

Bij de Lakers ontbraken de nog altijd geblesseerde LeBron James en Rajon Rondo. Bovendien viel Lonzo Ball in het derde kwart uit met een enkelblessure. Kyle Kuzma tekende voor 32 punten.

James Harden (48p/8r/6a/4s) walks off with 21-point @HoustonRockets comeback W in OT! #Rockets#NBAPostgame pic.twitter.com/wJh0fO6L28 NBA(@ NBA) link

Houston staat voorlopig vijfde in de Western Conference, de LA Lakers negende. Leider en kampioen Golden State kwam niet in actie, eerste achtervolgers Denver en Oklahoma City wel. De Nuggets zetten voor eigen publiek staartploeg Cleveland opzij met 124-102. De Thunder boekte een krappe zege in Philadelphia (115-117).

In de Eastern Conference liet de top drie geen steek vallen. Milwaukee, de leider, haalde het met 108-118 in Orlando. Toronto zette Memphis opzij met 119-90. Nummer drie Indiana was met 111-99 te sterk voor Dallas.

👀 the TOP PLAYS down the stretch of the @HoustonRockets/@Lakers OT thriller in Houston! #Rockets pic.twitter.com/tkBQlf6BCE NBA(@ NBA) link