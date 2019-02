VIDEO. Houston wint bij Golden State, LA Lakers onderuit tegen New Orleans YP

24 februari 2019

10u39

Bron: Belga 0 NBA Houston heeft afgelopen nacht met 112-118 gewonnen bij tweevoudig titelverdediger Golden State in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De LA Lakers verloren met 128-115 tegen New Orleans.

In afwezigheid van sterspeler James Harden, out met een halsblessure, konden de Rockets tegen de Warriors rekenen op veteraan Chris Paul, goed voor 23 punten en 17 assists. Eric Gordon lukte 25 punten. Houston telde 20 punten voorsprong in het tweede quarter, maar kon de opmars van Golden State stuiten. Bij de Warriors maakte Kevin Durant 29 punten, Stephen Curry was goed voor 25 punten.

Met 34 zeges en 25 nederlagen staat Houston op de vijfde plaats in de Western Conference, die nog steeds aangevoerd wordt door Golden State (42-17).

Twee dagen na hun indrukwekkende zege tegen Houston gingen de Los Angeles Lakers onderuit tegen New Orleans. De Pelicans traden nochtans aan zonder vedette Anthony Davis, die aanstuurt op een vertrek. Maar LeBron James en co. konden hiervan niet profiteren. Onder leiding van Jrue Holiday (27 ptn) en Julius Randle (24 ptn) trok New Orleans aan het langste eind. Bij de Lakers was Brandon Ingram goed voor 29 punten, James lukte een double double met 27 punten en 12 assists.

De LA Lakers staan op de 10e plaats in de Western Conference met 29 overwinningen en 30 nederlagen. New Orleans (27-34) is 12e.

Milwaukee (45-14), koploper in het Oosten, klopte Minnesota met 140-128.

