VIDEO. Houston boekt eerste thuiszege - LeBron lijkt bij LA Lakers antiheld te worden maar zet fout recht met dunk

12 november 2018

Bron: Belga 0 NBA Houston heeft voor het eerst dit seizoen voor eigen publiek gewonnen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Indiana ging met 115-103 voor de bijl, er kwam zo een einde aan een reeks van vier nederlagen in eigen stadion.

MVP James Harden gooide voor de Rockets 40 punten door de korf. Houston telt vijf overwinningen en zeven nederlagen, waarmee het pas op de twaalfde plek staat in de Western Conference.

Verder was er een erg nipte zege voor de LA Lakers tegen Atlanta: 107-106. LeBron James miste in het slot twee vrijworpen, maar de Lakers recupereerden de bal en de sterspeler zette zijn fout recht met een dunk voor de zege. De Hawks kregen nog een kans om alsnog te winnen, maar Tyson Chandler verhinderde dit met een ultiem blok op Trae Young. De Lakers wonnen zo hun derde match op rij en klimmen naar de achtste plaats (7 zeges-6 nederlagen) in de Western Conference.

Portland blijft tweede in het Westen na de tiende zege van het seizoen tegen Boston: 100-94. Damian Lillard was bij de Trail Blazers goed voor 19 punten, Jusuf Nurkic lukte 18 punten en plukte 17 rebounds.

In de Eastern Conference prijkt Milwaukee nog steeds op de tweede plaats. Het won met 114-121 bij Denver. Brook Lopez blonk uit met 28 punten.

