VIDEO: Hoofdrol voor James bij nipte zege Cleveland op Pacers DMM

19 april 2018

09u27

Bron: Belga/AFP 0 NBA LeBron James heeft gisteravond nog eens zijn grote klasse geëtaleerd. De superster van de Cleveland Cavaliers was in het tweede play-offduel tegen Indiana goed voor 46 punten (en 12 rebounds). Daarmee had 'LBJ' een heel groot aandeel in de 100-97 overwinning van zijn team.

De Cavaliers hadden zondag de eerste wedstrijd tegen de Pacers verloren (80-98). Dankzij deze zege trok de NBA-kampioen van 2016 de stand gelijk. Kevin Love kwam tot 15 punten voor de Cavaliers. Hij blesseerde in het duel zijn duim, maar zei dat hij morgen kan meespelen in de derde confrontatie. Cleveland Cavaliers bereikte de afgelopen drie jaar de finale van de play-offs; de club pakte in 2016 de NBA-titel. Vorig jaar was Golden State Warriors te sterk. De twee volgende duels worden in Indianapolis gespeeld. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finale van de Eastern Conference tegen Toronto of Washington. De Raptors, winnaar van de reguliere competitie in het oosten, wonnen de eerste twee duels tegen de Wizards.

LeBron James fuels the @cavs Game 2 win with 46 PTS, 12 REB, 5 AST and Cleveland evens the series at 1! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BkycAu8joP NBA(@ NBA) link

In de Western Conference behaalde Houston een tweede opeenvolgende zege tegen Minnesota. Het werd 102-82 in het Toyota Center van de Rockets. Chris Paul was in het kamp van de Texanen goed voor 27 punten, vedette James Harden raakte niet verder dan 12 punten.

Nog in het westen ging Oklahoma City in eigen huis onderuit tegen Utah. Het werd 95-102 voor de bezoekers, die de tussenstand zo op 1-1 brachten. Donovan Mitchell maakte 28 punten bij de Jazz.

LOCKED. IN.@KingJames' 46 PTS, 12 REB & 5 AST topped tonight's #NBAFantasy leaderboard & his 70.9 FPTS are the most posted in an #NBAPlayoffs game this postseason! pic.twitter.com/u00ErSFg98 NBA Fantasy(@ NBAFantasy) link

Uitslagen

- Eastern Conference -

Cleveland - Indiana 100-97

(het staat 1-1)

- Western Conference -

Oklahoma City - Utah 95-102

(het staat 1-1)

Houston - Minnesota 102-82

(Houston leidt met 2-0)

. Programma van donderdag:

- Eastern Conference -

Miami - Philadelphia

(het staat 1-1)

- Western Conference -

New Orleans - Portland

(New Orleans leidt met 2-0)

San Antonio - Golden State

(Golden State leidt met 2-0)

Het team dat vier keer wint, stoot door naar de halve finale in zijn Conference.