VIDEO. Het is Toronto menens: ze overklassen in Californië kampioen Golden State, Warriors al voor tiende keer onderuit ODBS

13 december 2018

09u02

Bron: Belga 0 NBA De Toronto Raptors hebben in de NBA de topper tegen titelhouder Golden State Warriors met overtuigende cijfers gewonnen. De Canadezen zegevierden in Californië met 93-113. Met 23 overwinningen tegenover zeven nederlagen zijn de Raptors vooralsnog de best presterende ploeg van dit seizoen.

Lowry | VanVleet | Green | Siakam | Ibaka



The BEST from the @Raptors starting 5 as they all score double figures to defeat GSW in Oakland! #WeTheNorth pic.twitter.com/eWWqdf0zPh NBA(@ NBA) link

De club uit Toronto gaat aan kop in de oostelijke divisie, de Warriors moesten door hun tiende nederlaag van het seizoen de eerste plaats in het westen afstaan aan de Denver Nuggets (18-9). De kampioen van de NBA werd in de eigen Oracle Arena bij wijlen overklast door de Raptors, waarbij Kyle Lowry (23 punten en twaalf assists) en Serge Ibaka (twintig punten, twaalf rebounds) uitblonken. Bij de thuisclub moest het voornamelijk komen van Kevin Durant (dertig punten). Stephen Curry viel vooral op door een hoop missers.

Lowry ➡️ Wright ➡️ CJ! ☔️#WeTheNorth 93#DubNation 70



7:11 remaining in the 4th on ESPN pic.twitter.com/mQ6rm2AExu NBA(@ NBA) link

Anthony Davis leidde New Orleans Pelicans met liefst 44 punten naar de winst op Oklahoma City Thunder: 118-114. Davis pakte ook nog eens achttien rebounds. De 25-jarige Amerikaan had begin deze week tegen Boston Celtics ook al meer dan veertig punten bij elkaar geschoten.

Anthony Davis drops a season-high 44 PTS and pulls down 18 REB in the @PelicansNBA win over OKC! #doitBIG pic.twitter.com/YIjLgWPZ4q NBA(@ NBA) link

Curry herpakt zich: “Geloof wel in maanlanding, maar zal uitnodiging NASA toch aanvaarden”

NBA-vedette Stephen Curry heeft na afloop van het verloren NBA-duel tegen Toronto enkele zaken rechtgezet. “Ik maakte overduidelijk een grapje toen ik zei dat ik niet geloofde in de maanlanding”, aldus de spelverdeler van de Warriors. “Maar ik zal de uitnodiging van NASA aanvaarden en me verder informeren over hun werk doorheen de jaren.”

Curry verraste maandag in de podcast ‘Winging It’ door te verklaren dat de maanlanding in 1969 een samenzwering zou zijn. “Dat was als grapje bedoeld. Ik protesteerde eigenlijk in stilte tegen de kortzichtigheid van mensen die beweren dat de landing nooit heeft plaatsgevonden.” Curry’s verhaal doet denken aan de onthulling van een andere bekende basketter, Kyrie Irving (Boston), in 2017. Hij zei toen eveneens ironisch te denken dat de aarde plat is.

Na de vreemde uitspraak van Curry schoot NASA in actie en nodigde de drievoudig NBA-kampioen uit in hun Space Center in Houston. Curry zal dit aanbod accepteren. “Gezien de reacties die ik veroorzaakt heb, zal ik ingaan op de uitnodiging. Ik ga me laten informeren over het immense werk NASA doorheen de jaren heeft verricht. Ik hoop dat mensen zullen begrijpen dat kennis een vorm van macht is. Je mag niet zomaar eender wat geloven, je moet begrijpen wat je gelooft.”

De uitslagen:

Golden State - Toronto 93 - 113

Dallas - Atlanta 114 - 107

Sacramento - Minnesota 141 - 130

Utah - Miami 111 - 84

Memphis - Portland 92 - 83

New Orleans - Oklahoma City 118 - 114

Charlotte - Detroit 108 - 107

Cleveland - New York 113 - 106

Indiana - Milwaukee 113 - 97

Philadelphia - Brooklyn 124 - 127

Washington - Boston 125 - 130 n.v.

EASTERN CONFERENCE

Stand (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

1. Toronto 76,7 30 23 7

2. Milwaukee 66,7 27 18 9

3. Philadelphia 65,5 29 19 10

4. Indiana 64,3 28 18 10

5. Boston 63,0 27 17 10

6. Charlotte 51,9 27 14 13

7. Detroit 50,0 26 13 13

8. Orlando 44,4 27 12 15

9. Miami 40,7 27 11 16

10. Washington 39,3 28 11 17

11. Brooklyn 37,9 29 11 18

12. New York 27,6 29 8 21

13. Cleveland 25,0 28 7 21

14. Atlanta 22,2 27 6 21

15. Chicago 21,4 28 6 22

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 66,7 27 18 9

2. Golden State 65,5 29 19 10

3. Oklahoma City 65,4 26 17 9

4. LA Lakers 63,0 27 17 10

5. LA Clippers 63,0 27 17 10

6. Memphis 59,3 27 16 11

7. Dallas 57,7 26 15 11

8. Sacramento 55,6 27 15 12

9. Portland 53,6 28 15 13

10. San Antonio 50,0 28 14 14

11. New Orleans 50,0 30 15 15

12. Utah 48,3 29 14 15

13. Minnesota 46,4 28 13 15

14. Houston 46,2 26 12 14

15. Phoenix 14,3 28 4 24

Programma van donderdag:

Houston - LA Lakers

San Antonio - LA Clippers

Orlando - Chicago

Poenix - Dallas MAK/