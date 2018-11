VIDEO. Grootste uitzege uit clubgeschiedenis voor Toronto Raptors, Walker maakt indruk bij Charlotte Hornets MH

18 november 2018

09u13

Bron: ANP 0 NBA Na drie nederlagen op rij heeft Toronto Raptors in de NBA weer hard toegeslagen. De koploper van de Eastern Conference vernederde Chicago Bulls in eigen huis met 83-122. Daarmee behaalde de Canadese formatie de grootste uitzege in de clubhistorie.

Fred VanVleet benutte zijn eerste basisplaats in 126 NBA-wedstrijden meer dan goed. Hij was met 18 punten topscorer van de Raptors. Danny Green was met 17 punten na VanVleet de beste schutter bij de bezoekers, die met vijf spelers in de dubbele cijfers op de scorelijst eindigden. Hij miste niet één keer bij zijn zeven doelpogingen. De Raptors, zonder gangmaker Kawhi Leonard (rust), bleven vijf punten verwijderd van hun grootste marge ooit bij een overwinning in de NBA.

Rockford's very own. pic.twitter.com/ju0HBqaJto Toronto Raptors(@ Raptors) link

Kemba Walker maakte grote indruk bij Charlotte Hornets in de thuiswedstrijd tegen Philadelphia 76ers. Hij bracht liefst 60 punten op zijn naam. Zijn persoonlijke topscore en tevens een record voor de Hornets was niet voldoende voor de overwinning: 119-122 na verlenging.

Kemba Walker was feeling it tonight, erupting for a career-high & #NBA season-high 60 points! #Hornets30 pic.twitter.com/hY9fwjvM7E NBA(@ NBA) link

Big shot from JJ!#HereTheyCome 119#Hornets30 114



1:13 to play in OT on League Pass: https://t.co/L3VurkatG8 pic.twitter.com/E9tJTQPRRA NBA(@ NBA) link