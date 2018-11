VIDEO. Green helpt Toronto met buzzershot aan nipte winst - Warriors-vedette Stephen Curry toont zijn voetbaltalent



21 november 2018

11u04

De Toronto Raptors hebben hun koppositie in de Eastern Conference van de Amerikaanse NBA verstevigd door een zege op Orlando Magic. De Canadese ploeg won met 91-93. De worp die de winst opleverde viel samen met het eindsignaal en was afkomstig van Danny Green.

DANNY GREEN CALLED GAME. đŸ˜€ pic.twitter.com/Qq9ysk5CIz House of Highlights(@ HoHighlights) link

Evan Fournier had met een dunk Orlando met amper drie seconden op de klok op gelijke hoogte gebracht. Kyle Lowry van Toronto gooide vervolgens razendsnel de bal naar Green, die sprong en raak schoot. Kawhi Leonard maakte de meeste punten voor de Raptors: 18. Bij Magic noteerde Fournier 27 punten.

Evan Fournier puts up 22 of his 27 total PTS in the second half for the @OrlandoMagic! #PureMagic pic.twitter.com/nzMXJhamzG NBA(@ NBA) link

Portland Trail Blazers nam de leiding in de Western Conference na een zege van 114-118 bij de New York Knicks. CJ McCollum was de uitblinker bij de Blazers met 31 punten. Damian Lillard kwam tot 29 punten. Bij de Knicks was Tim Hardaway Jr. topschutter met 32 punten.

CJ McCollum (31 PTS) & Damian Lillard (29 PTS, 8 AST, 6 REB) combine for 60 PTS as the @trailblazers improve to 12-5! #RipCity pic.twitter.com/fnhKSvhp9Z NBA(@ NBA) link

Curry pakt uit met voetbalvaardigheden

Verder viel ook nog dit kunststukje te bewonderen op het trainingsveld van de Golden State Warriors. Daar haalde vedette Stephen Curry zijn medespelers op de hand door even voetballend de bal hoog te houden. Dat Curry - die momenteel herstellende is van een liesblessure - over een meer dan aardige dosis balbehandeling beschikt, is een understatement. De MVP van 2015 en 2016 schakelde in volle actie feilloos over naar het basketbal met een hemelse driepunter tot gevolg.

Steph and Steve Nash, soccer-style. pic.twitter.com/36CqCeZKG3 Janie McCauley(@ JanieMcCAP) link

De uitslagen:

Miami - Brooklyn 92 - 104

New York - Portland 114 - 118

Orlando - Toronto 91 - 93

Washington - LA Clippers 125 - 118

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 77,8 18 14 4

2. Milwaukee 75,0 16 12 4

3. Indiana 64,7 17 11 6

4. Philadelphia 63,2 19 12 7

5. Detroit 57,1 14 8 6

6. Boston 52,9 17 9 8

7. Charlotte 50,0 16 8 8

8. Orlando 50,0 18 9 9

9. Brooklyn 44,4 18 8 10

10. Washington 35,3 17 6 11

11. Miami 35,3 17 6 11

12. Chicago 23,5 17 4 13

13. New York 22,2 18 4 14

14. Atlanta 17,6 17 3 14

15. Cleveland 13,3 15 2 13

WESTERN CONFERENCE:

1. Portland 70,6 17 12 5

2. Memphis 68,8 16 11 5

3. Golden State 66,7 18 12 6

4. LA Clippers 64,7 17 11 6

5. Oklahoma City 62,5 16 10 6

6. New Orleans 58,8 17 10 7

7. Denver 58,8 17 10 7

8. LA Lakers 56,3 16 9 7

9. Houston 53,3 15 8 7

10. Sacramento 52,9 17 9 8

11. San Antonio 50,0 16 8 8

12. Utah 47,1 17 8 9

13. Dallas 43,8 16 7 9

14. Minnesota 41,2 17 7 10

15. Phoenix 18,8 16 3 13

Programma van woensdag:

Charlotte - Indiana

Philadelphia - New Orleans

Atlanta - Toronto

Boston - New York

Chicago - Phoenix

Cleveland - LA Lakers

Houston - Detroit

Milwaukee - Portland

Minnesota - Denver

Dallas - Brooklyn

San Antonio - Memphis

Utah - Sacramento

Golden State - Oklahoma