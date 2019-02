VIDEO. Golden State Warriors pakken op de valreep de volle buit in Phoenix dankzij Curry MH

09 februari 2019

09u32

Bron: Belga 0 NBA Titelverdediger Golden State Warriors heeft gisteravond een lastige avond beleefd in Phoenix. De Warriors wonnen uiteindelijk wel met 107-117, vooral dankzij Stephen Curry. Hij bewaarde tien van zijn twintig punten voor het laatste kwart. Klay Thompson was met 25 punten de topschutter bij de bezoekers. Voor de Phoenix Suns was het de dertiende nederlaag op rij.

Voor de Warriors betekende de zege in Phoenix de elfde uitoverwinning op rij. De uittredend kampioen en leider in de Western Conference staat zo voorlopig op 39 overwinningen tegen vijftien nederlagen. Alleen de Milwaukee Bucks, de leider in de Eastern Conference, kunnen betere cijfers overleggen: 41 zeges tegen 13 verliespartijen. De Bucks wonnen vrijdag met 107-122 in Dallas. Giannis Antetokounmpo was eens te meer de uitblinker met 29 punten, 17 rebounds en 5 assists. Het was de zesde overwinning op rij voor Milwaukee.

☔️ @KlayThompson (25 PTS), @KDTrey5 (21 PTS), @StephenCurry30 (20 PTS) lead the way in the @warriors W in Phoenix! #DubNation pic.twitter.com/4Po1gfgUaI NBA(@ NBA) link

Eerste achtervolger in het westen, Denver, ging op bezoek bij Philadelphia met de billen bloot (117-110). Nieuwe aanwinst Tobias Harris (14 ptn en 8 rebounds) toonde zich meteen belangrijk voor de thuisploeg, waar de Kameroener Joël Embiid onhandig omging met zijn mogelijkheden en bleef steken op 15 punten en 12 rebounds. Bij de bezoekers was Nikola Jokic goed op dreef met zijn elfde 'triple-double' van het seizoen (27 ptn, 10 rebounds, 10 assists).

.@tobias31 records 14 PTS, 8 REB, 3 AST as the @sixers win in his debut! #HereTheyCome pic.twitter.com/E7hTdZH1f7 NBA(@ NBA) link

De clubs uit New York gingen de boot in tegen Detroit en Chicago. Detroit won onder leiding van Andre Drummond (29 ptn, 20 rebounds) met 120-103 van de Knicks, Chicago haalde het in Brooklyn met 106-125 dankzij Lauri Markkanen (31 ptn, 18 rebounds).New Orleans ten slotte boekte onder leiding van de wispelturige Anthony Davis een 122-117 zege tegen Minnesota. Davis liet 32 punten optekenen.

.@Dennis1SmithJr tallies a career-high 31 PTS for the @nyknicks in Detroit. #NewYorkForever pic.twitter.com/Lcg3C3JCpe NBA(@ NBA) link