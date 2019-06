VIDEO. Golden State Warriors hangen bordjes in evenwicht, maar verliezen Thompson Redactie

03 juni 2019

07u03

Bron: Parool 0 NBA De basketballers van Golden State Warriors hebben de stand in de NBA-finale gelijk getrokken. In het tweede duel van de best-of-seven serie versloeg de ploeg Toronto Raptors uit Canada met 109-104. De Raptors hadden de eerste wedstrijd in eigen huis nog verrassend gewonnen.

☔️ @KlayThompson scores 25 PTS (4 3PM) in the @warriors Game 2 victory! #StrengthInNumbers #NBAFinals



Game 3: Wednesday (6/5), 9:00pm/et, ABC & Sportsnet pic.twitter.com/iQpXt7t72w NBA(@ NBA) link

De Raptors kwamen opnieuw goed uit de startblokken en gingen de tweede helft zelfs in met een krappe voorsprong van 5 punten. Daar bleef in het derde kwart al snel niets meer van over. Aan de hand van topscorers Klay Thompson (25 punten) en Stephen Curry (23 punten) begon Golden State aan een knappe inhaalrace die de ploeg bij de start van het vierde kwart op een voorsprong van 8 punten bracht.

In het laatste kwart bleven de ploegen lang aan elkaar gewaagd. Thompson moest het veld met een hamstringblessure verlaten, maar Golden State gaf de voorsprong desondanks niet meer uit handen.

#DubNation @StephenCurry30's 23 PTS help the @warriors level the #NBAFinals 1-1 with the Game 2 road W! #StrengthInNumbers



Game 3: Wednesday (6/5), 9:00pm/et, ABC & Sportsnet pic.twitter.com/F6oYOLfvSu NBA(@ NBA) link

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de NBA dat een Canadese ploeg in de finale staat. Golden State Warriors gaat voor de derde titel op rij. De ploeg van coach Steve Kerr staat al voor de vijfde keer op rij in de finale. De derde wedstrijd wordt woensdag gespeeld bij Golden State.