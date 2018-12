VIDEO. Golden State verslikt zich in NBA in Detroit, achtste opeenvolgende zege voor Toronto GVS

02 december 2018

10u58

Bron: Belga 0 NBA Regerend kampioen Golden State heeft met 111-102 verloren bij Detroit in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Bij de Warriors vierde Stephen Curry zijn rentree, de sterspeler miste de voorbije elf wedstrijden wegens een hamstringblessure. Op het parket van Cleveland boekte Toronto zijn achtste opeenvolgende zege: 95-106.

Curry lukte 27 punten en was daarmee de op één na meest trefzekere speler op het parket, achter zijn ploegmaat Kevin Durant (28 ptn). Bij Detroit waren Blake Griffin (26 ptn) en Andre Drummond (16 ptn, 19 rebounds) de uitblinkers. In de Western Conference is Golden State pas vierde met 15 zeges en 9 nederlagen. Detroit, dat voor de vijfde opeenvolgende keer zegevierde, staat in de Eastern Conference eveneens op de vierde plaats (13 zeges-7 nederlagen).

Steph Curry scores 27 PTS for the @warriors in his return to action. #DubNation pic.twitter.com/47zWbnJN73 NBA(@ NBA) link

In het Oosten staat er geen maat op Toronto, dat een achtste opeenvolgende overwinning realiseerde. De Raptors haalden het met 95-106 bij Cleveland, samen met Phoenix het team dat het minst goed presteert in het seizoensbegin. Kawhi Leonard was bij de bezoekers goed voor 34 punten. Toronto staat op kop met 20 zeges en slechts 4 nederlagen. Milwaukee, dat zich liet verrassen bij New York (136-134 n.v.), volgt op de tweede plaats met 15 zeges en 7 nederlagen.

Kawhi Leonard pours in 34 PTS, leading the @Raptors to their 8th straight W and a 20-4 record! #WeTheNorth pic.twitter.com/ShbZ6V14Tt NBA(@ NBA) link