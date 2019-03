VIDEO. Golden State knoopt weer aan met zege in NBA, Lakers doen slechte zaak TLB

Bron: Belga 0 NBA Na nederlagen tegen Miami (126-125) en Orlando (103-96) heeft Golden State opnieuw van de overwinning mogen proeven in de NBA. De kampioen haalde het gisteravond bij Philadelphia met 117-120. Kevin Durant maakte 34 punten voor de Californiërs, zes meer dan Stephen Curry. Ook DeMarcus Cousins (25 ptn) was goed bij schot.

Dankzij de overwinnig verstevigde Golden State (44-19) zijn eerste plaats in de Western Conference. Philadelphia (40-23) staat vierde in het Oosten.

De Los Angeles Lakers deden met het oog op de play-offs een slechte zaak. Ze gingen bij Phoenix, het zwakke broertje in de NBA, met 118-109 onderuit, ondanks een goeie prestatie van LeBron James (27 ptn, 16 ass, 9 rbs).

De Lakers (30-33) blijven tiende in de Western Conference. Alleen de eerste acht mogen naar de nacompetitie. Er zijn voor de Lakers nog negentien wedstrijden te spelen in het reguliere seizoen.

Milwaukee, de nummer één in de Eastern Conference, verloor zaterdagavond met 115-111 in Utah. Bij de Bucks, die als enige team al zeker zijn van de play-offs, was Giannis Antetokounmpo nochtans op de afspraak (43 ptn, 14 rbs, 8 ass). Maar het volstond niet voor de zege tegen de Jazz, waar Donovan Mitchell een persoonlijk record van 46 punten liet noteren.

Enkele opmerkelijke momenten uit de verschillende wedstrijden:

LeBron frustrated during the loss against the Suns. 👀 pic.twitter.com/wZfnUpRHQa House of Highlights(@ HoHighlights) link

Giannis on Gobert’s head. 😤😤😤 pic.twitter.com/mgYhgaALAv House of Highlights(@ HoHighlights) link

The game just started and Brook Lopez just put up 6 blocks in 5 minutes. 😳 pic.twitter.com/rHfzT6E8QB House of Highlights(@ HoHighlights) link