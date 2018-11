VIDEO. Golden State knoopt in NBA weer aan met zege, LA Clippers mee aan de leiding TLB/Belga

24 november 2018

09u48 0 NBA Golden State heeft in de NBA Portland een fikse 125-97 nederlaag toegediend. De Warriors maken met de zege een einde aan vier verliezen op rij. De LA Clippers klopten Memphis nipt met 112-107 en komen in de Western Conference mee aan kop.

Kevin Durant was de productiefste speler bij Golden State, met 32 punten. Klay Thompson moest met een punt minder amper onderdoen. Golden State kon nog altijd niet rekenen op Stephen Curry en Draymond Green, die out zijn. Quinn Cook, de vervanger van Curry, was goed voor 19 punten. Golden State (13 zeges, 7 nederlagen) staat op de vierde stek in de Western Conference, Portland (12 zeges, 7 nederlagen) is zesde. "We hebben een partij gewonnen, maar we moeten nu niet denken dat alles miraculeus opgelost is", reageerde Durant na de zege. "We dienen de volgende match met dezelfde inzet af te werken."

Aan de top van de Western Conference is het drummen geblazen, met drie teams die aan de leiding staan met 12 zeges en 6 nederlagen. De LA Clippers versloegen Memphis pas na verlengingen met 112-107, maar komen door de winst mee aan kop. Memphis behoudt ondanks de nederlaag wel zijn gedeelde eerste plaats. De derde ploeg bovenaan in het westen is Oklahoma City. Oklahoma won met 109-104 van Charlotte.

Enkele hoogtepunten van de matchen:

LeBron led the Lakers to their 9th win in their last 11. 👀 pic.twitter.com/5ynWJjsXBR House of Highlights(@ HoHighlights) link

Kawhi going off in the new OVO jerseys. 👀 pic.twitter.com/LuE6jjpk2k House of Highlights(@ HoHighlights) link

Watch Blake not letting him get up. 🤣 pic.twitter.com/8IMiqnTgVe House of Highlights(@ HoHighlights) link