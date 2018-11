VIDEO. Golden State herpakt zich in NBA, opnieuw zege voor Toronto TLB/Belga

11 november 2018

10u45 0 NBA Twee dagen na de verrassende thuisnederlaag tegen Milwaukee heeft Golden State opnieuw aangeknoopt met de zege in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De regerende kampioen haalde het met 116-100 van Brooklyn. Toronto boekte tegen de New York Knicks (128-112) dan weer zijn zesde opeenvolgende zege.

De Warriors, zonder de geblesseerden Stephen Curry en Draymond Green, blijven aan de leiding in de Western Conference met elf zeges en twee nederlagen. Kevin Durant gooide 28 punten de korf. Quinn Cook, die als spelverdeler Curry verving, lukte 27 punten.

Milwaukee kon zijn stuntzege van donderdag niet bevestigen op bezoek bij de Los Angeles Clippers. De Bucks gingen na een verlenging met 128-126 onderuit. Ondanks die nederlaag blijft Milwaukee tweede in de Eastern Conference (9 zeges-3 nederlagen), achter Toronto (12 zeges-1 nederlaag).

De koploper in het Oosten was met 128-112 te sterk voor de New York Knicks, die hun negende nederlaag van het seizoen leden. De Raptors konden rekenen op 23 punten van Pascal Siakam en een sterke bank die goed was voor 62 punten, terwijl Kawhi Leonard (12 ptn) en Kyle Lowry (10 ptn) een mindere dag hadden.

In de Western Conference kwam er een einde aan de zeven opeenvolgende zeges van Oklahoma City, nog steeds zonder sterkhouder Russell Westbrook. Dallas versloeg de Thunder met 111-96. Houston ging voor de zevende keer dit seizoen (op elf matchen) onderuit. Op het parket van de San Antonio Spurs werd het 96-89. MVP James Harden lukte 25 punten.

Watch Fultz for a surprise. pic.twitter.com/aYB5EJetbP House of Highlights(@ HoHighlights) link

Zach LaVine’s just showing off... 😳🔥 pic.twitter.com/d2tauLwmwi House of Highlights(@ HoHighlights) link