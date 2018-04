VIDEO: Golden State en Philadelphia gaan naar de halve finales, Embiid pakt uit met heerlijke passeerbeweging DMM

25 april 2018

09u04

De Golden State Warriors en Philadelphia 76'ers hebben zich beiden geplaatst voor de halve finales van de play-offs in hun NBA-Conference. Beide teams boekten hun vierde zege in de eerste ronde. Golden State klopt San Antonio met een totaalscore van 4-1, Philadelphia haalt het met dezelfde cijfers van Miami Heat.

De Warriors versloegen in eigen huis de San Antonio Spurs (99-91). Kevin Durant (25 ptn) en Klay Thompson (24) toonden zich beslissend voor de thuisploeg. De bezoekers konden rekenen op een uitstekende LaMarcus Aldridge, maar zijn dertig punten volstonden niet voor de zege. Golden State treft in zijn halve finale van de Western Conference de New Orleans Pelicans, die eerder met 4-0 de Portland Trail Blazers inpakten.

Ook Philadelphia haalde het in eigen huis van Miami (104-91). Sterspeler was JJ Redick met 27 punten. Voor de 76'ers is het de eerste halve finale in de Eastern Conference sinds 2012. In de halve finale wacht de winnaar van het duel tussen Boston en Milwaukee. Daarin viel nog geen beslissing. Boston leidt na een 92-87 zege voorlopig met 3-2.

Geniet even mee van Joël Embiid:

