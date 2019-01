VIDEO. Golden State boekt zege tegen Indiana, Curry en co aan kop in het Westen Redactie

29 januari 2019

09u25

Bron: Belga 0 NBA Golden State heeft met 100-132 gewonnen van Indiana in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De Warriors trokken zo voor de elfde opeenvolgende keer aan het langste eind.

Golden State, koploper in de Western Conference, kreeg met de Pacers het nummer drie uit het Oosten tegenover zich. De tweevoudige regerende kampioen nam al duidelijk afstand in het eerste quarter (40-22). Bij de bezoekers waren superster Stephen Curry en DeMarcus Cousins goed voor respectievelijk 26 en 22 punten. Het is al van 4 januari geleden dat de Warriors verloren, tegen Houston (135-134).

In het Westen staat Golden State op kop met 36 zeges tegenover 14 nederlagen. Denver, dat 34 keer won in 49 wedstrijden, is tweede. De Nuggets haalden het maandag met 92-95 bij Memphis, ze wisten een achterstand van 25 punten op te halen.

