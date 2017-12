VIDEO: Geniet u even mee: dit waren de mooiste punten uit de NBA in 2017 MDB

Ook in het jaar 2017 had de NBA weer heel wat lekkers te bieden. Wij diepten voor de basketfans onder ons nog even de mooiste punten op het hoogste niveau op. Geniet u even mee.

Fantastisch shot van Gibson op de buzzer

Een beetje onorthodox, maar daarom niet minder mooi. Op het einde van het tweede kwart pakte Taj Gibson met een onwaarschijnlijke worp nog uit met een driepunter tegen de Portland Trail Blazers. En dat vanop de eigen helft.

De 'buzzer beater' van Manu Ginobili

40 jaar is hij intussen, maar er zit nog geen sleet op de werpkunsten van Manu Ginobili. De Argentijnse superster kwam in de wedstrijd tegen de Boston Celtics met een echte 'buzzer beater' op de proppen. Zijn driepunter in de slotseconden was dan ook goed voor de zege voor de San Antonio Spurs (105-102).

40 jaar oud maar nog steeds goed voor de beslissende driepunter: @manuginobili. 👏🏀 #NBA pic.twitter.com/qwu0ZWCwAl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De 10 strafste dunks van LeBron James in de play-offs

Bij de Cleveland Cavaliers waren ook afgelopen seizoen alle ogen gericht op LeBron James. De 32-jarige 'LBJ' pakte tijdens de play-offs met de regelmaat van de klok uit met enkele fantastische dunks die hieronder zijn opgelijst.

De 'slam dunk' van Iguodala tegen de Cleveland Cavaliers

Zeer fraai allemaal van LeBron James, maar die was ook een bevoorrecht toeschouwer wanneer Andre Iguodala zijn toverstokje bovenhaalde. De speler van de Golden State Warriors pakte tegen de Cleveland Cavaliers uit met een zogenaamde 'slam dunk'.

De dribbelkunsten van Stephen Curry

Ook in 2017 liet Stephen Curry vlagen van zijn genialiteit zien. De ster van de Golden State Warriors pakte tegen de Boston Celtics uit met deze schitterende driepunter. Even veinzen en de naaste belager uitschakelen om dan raak te schieten.

Dunk en 'buzzer beater' van de 'Greek Freak'

De 2,11 meter grote Giannis Antetokounmpo steeg boven zichzelf uit in de partij tegen de New York Knicks. De Griek schudde een fantastische dunk uit zijn mouw om dan de wedstrijd te beslissen met een schitterende korf. Op de 'buzzer' welteverstaan.

Phoenix Suns keren situatie helemaal om

Met nog elf seconden op de klok zag het er niet meteen goed uit voor de Phoenix Suns. Tegen de Boston Celtics stonden ze met twee punten in het krijt, maar de thuisploeg keerde de situatie helemaal om. Met een schitterende actie en later ook een knappe driepunter.

Kyrie Irving op zijn best

Flashback naar de knettergekke wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers. Beide ploegen maakten er een fantastisch vierde kwart van met het punt van Kyrie Irving als hoogtepunt. De slalom van Irving is vanaf 3'10" hieronder te bekijken.

Curry vanop de eigen helft

Buiten zijn dribbelkunsten heeft Stephen Curry uiteraard nog een uitstekende worp onder de knie. Tegen de LA Clippers etaleerde hij nog maar eens zijn klasse door in het tweede kwart vanop de eigen helft een korf te maken.

De raid van John Wall

Niemand die bij de Atlanta Hawks John Wall kon afstoppen. De point guard van de Washington Wizards stoomde op een gegeven moment door vanop de middenlijn en legde de bal doodleuk in het net. Een ferme raid van de 27-jarige Amerikaan.

Durant op aangeven van Curry

Nog eentje in de rij van de Golden State Warriors. Tegen de Indiana Pacers pakte de NBA-kampioen van 2017 uit met een knappe ploegprestatie. Curry zorgde voor de assist, Kevin Durant werkte het koelbloedig af.