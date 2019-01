VIDEO. Elf driepunters! Daar is Stephen Curry weer: hij leidt Golden State met 48 punten naar winst in Dallas



ODBS

14 januari 2019

09u40

Bron: Belga 0 NBA Stephen Curry was andermaal de grote man bij Golden State. Hij maakte in Dallas 48 punten voor de NBA-kampioen en had zo een groot aandeel in de 114-119 zege van de Warriors.

Relive each of @StephenCurry30's 11 threes as he pours in 48 PTS to propel the @warriors on the road! #DubNation pic.twitter.com/vAD1ekLz8F NBA(@ NBA) link

Curry scoorde onder meer elf driepunters en tekende eveneens voor de laatste zeven punten van zijn team, diep in ‘money time’. Met nog 42 seconden op de klok stond het 114-114 gelijk. Kevin Durant (28 punten) vond eveneens vlot de weg naar de korf, net als Luka Doncic (26 punten) bij de Mavericks.

Luka Doncic rocks the rim in Dallas! 😤#MFFL 73#DubNation 80



💻📱: https://t.co/iPjKqpSDr5 pic.twitter.com/KZv3G5pPD2 NBA(@ NBA) link

In het klassement van de Western Conference blijft Golden State (29w-14v) in het spoor van leider Denver (29w-13v). De Nuggets wonnen zondagavond, onder impuls van Nikola Jokic (40 punten, 10 rbs, 8 ass), met 116-113 van Portland.

Nikola Jokic goes off for a season-high 40 PTS, 10 REB, 8 AST in the @nuggets 12th consecutive victory at home! #MileHighBasketball pic.twitter.com/uKpk3KCOpo NBA(@ NBA) link

Toronto, de leider in de Eastern Conference, won na een thriller met 138-140 in Washington. Er waren twee verlengingen nodig in de Capitol One Arena van de Wizards. Kawhi Leonard leidde de Raptors naar de winst met 41 punten (en 11 rebounds) maar moest de titel van topschutter wel aan thuisspeler Bradley Beal (43 punten) laten.

Eerste zege Cavaliers na twaalf verloren duels

De Cleveland Cavaliers, hekkensluiter in het oosten, weten weer wat winnen is. Ze maakten in het duel met LA Lakers een einde aan een serie van twaalf nederlagen op rij: 101-95. Cedi Osman maakte twintig punten voor Cleveland. LeBron James kon niet actie komen tegen zijn oude ploeg. De sterspeler van LA Lakers staat al bijna drie weken aan de kant met een liesblessure. Zonder LeBron James wonnen de Lakers slechts drie van de tien gespeelde wedstrijden.

Collin Sexton shake and bake! 👀🔥#BeTheFight @NBATV pic.twitter.com/lCSyrH3Qmp NBA(@ NBA) link