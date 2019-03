VIDEO. Dirk Nowitzki gaat Wilt Chamberlain voorbij op eeuwige topschutterslijst - Weer Belgische in de WNBA ODBS

Bron: Belga 0 NBA De Duitse veteraan Dirk Nowitzki bereikte een nieuwe mijlpaal in zijn NBA-carrière. Tijdens de wedstrijd van Dallas Mavericks tegen New Orleans maakte hij acht punten en sprong daarmee over de legendarische Wilt Chamberlain op de topschuttersranking aller tijden.

De 40-jarige Nowitzki is bezig aan zijn 21se seizoen in de NBA. Met 31.424 punten, vijf meer dan Chamberlain, staat hij nu zesde op de eeuwige ranglijst na Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, LeBron James en Michael Jordan.

De Duitser kon wel niet verhinderen dat Dallas voor eigen publiek verloor van New Orleans. De Pelicans trokken na een verlenging met 125-129 aan het langste eind. Beide ploegen zijn al uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs. Wie daar zeker wel bij zal zijn, is Denver. De Nuggets plaatsten zich maandagavond na een 105-114 overwinning in Boston.

De Denver Nuggets hebben zich door een zege bij Boston Celtics verzekerd van een plek in de play-offs in de NBA. De Nuggets zijn in aantal overwinningen gelijk gekomen met Golden State Warriors dat een nederlaag leed bij de San Antonio Spurs.

Denver won met 114-105 in Boston. Nikola Jokic was goed voor 21 punten, Will Barton maakte er 20. Kyrie Irving maakte 3-0 punten voor de Celtics, maar dat was niet genoeg voor de zege.

Hind Ben Abdelkader trekt opnieuw naar WNBA

Hind Ben Abdelkader staat voor een tweede avontuur in de Amerikaanse basketcompetitie WNBA. Chicago Sky kondigde de komst van de 23-jarige Brusselse aan. De spelverdeelster zal de ploeg vervoegen vanaf 5 mei voor een trainingskamp. De WNBA-competitie begint voor Chicago op 25 mei met een partij tegen Minnesota Lynx. “Hind biedt ons zekerheid op de guardpositie”, zegt coach James Wade. “Ze presteert al jaren in de EuroLeague en deed het ook goed in Turkije.” Vorige zomer deed Hind Ben Abdelkader haar eerste ervaring op in de VS. Ze speelde toen veertien wedstrijden voor Indiana Fever. Dit seizoen maakte de Belgische het mooie weer bij het Turkse Hatay.

Nog in de NBA klopte San Antonio Spurs in eigen huis Golden State Warriors met 111-105. DeMar DeRozan en LaMarcus Aldridge waren goed voor respectievelijk 126 en 23 punten. Bij de Warriors was Kevin Durant terug na een enkelblessure. Hij maakte 24 punten, Stephen Curry 25.

Uitslagen van maandag:

Cleveland - Detroit 126-119

Washington - Utah 95-116

Boston - Denver 105-114

Toronto - New York 128-92

Oklahoma City - Miami 107-116

San Antonio - Golden State 111-105

Dallas - New Orleans 125-129 n.v.

Phoenix - Chicago 101-116

Portland - Indiana 106-98

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 52 18 0.743 (x)

2. Toronto 50 21 0.704 (x)

3. Philadelphia 45 25 0.643 (x)

4. Indiana 44 27 0.629

5. Boston 43 28 0.620

6. Detroit 36 34 0.514

7. Brooklyn 36 36 0.500

8. Miami 34 36 0.486

9. Orlando 33 38 0.465

10. Charlotte 31 38 0.449

11. Washington 30 41 0.423

12. Atlanta 24 47 0.338

13. Chicago 20 52 0.278 (e)

14. Cleveland 18 53 0.254 (e)

15. New York 14 57 0.197 (e)

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 47 22 0.691 (x)

. Denver 47 22 0.676 (x)

3. Houston 44 26 0.629

4. Portland 43 27 0.609

5. Oklahoma City 42 29 0.600

. San Antonio 42 29 0.586

7. Utah 41 29 0.580

8. LA Clippers 41 30 0.577

9. Sacramento 34 35 0.493

10. Minnesota 32 38 0.457

11. LA Lakers 31 39 0.443

12. New Orleans 31 42 0.417 (e)

13. Dallas 28 42 0.406 (e)

. Memphis 28 42 0.400 (e)

15. Phoenix 17 55 0.239 (e)

Programma van dinsdag:

Charlotte - Philadelphia

Atlanta - Houston

Milwaukee - LA Lakers

Minnesota - Golden State

Sacramento - Brooklyn

LA Clippers - Indiana