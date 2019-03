VIDEO. Curry tovert in knotsgek slot, maar gaat met nog halve seconde op de klok met Warriors de boot in tegen Minnesota YP

30 maart 2019

11u49

Bron: Belga 0 THE END OF THIS GAME WAS INSANE. 😱😱😱 pic.twitter.com/1QxsLrRwqU House of Highlights(@ HoHighlights) link NBA De Golden State Warriors hebben zeer nipt verloren van Minnesota Timberwolves in de Amerikaanse NBA. Een vrije worp in de laatste seconde van de eerste verlenging bepaalde de eindstand met 1 punt in het voordeel van de Timberwolves: 131-130. Karl-Anthony Towns maakte de beslissende vrije worp.

De nederlaag had gevolgen voor de stand in de westelijke divisie. Golden State Warriors was alleen aanvoerder van de ranglijst, maar zag Denver Nuggets medekoploper worden. De Nuggets wonnen met 115-105 van Oklahoma City Thunder. Beide ploegen staan nu op 51 zeges tegen 24 nederlagen. De Warriors en de Nuggets zijn al zeker van de play-offs, maar spelen om het kampioenschap van de divisie. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan in de reguliere competitie.

Kevin Durant leidde de nederlaag in van de Warriors in het duel met Minnesota. Hij maakte een duwfout op Towns, die vervolgens bij een stand van 130-130 en met nog minder dan een seconde op de klok twee vrije worpen kreeg toegewezen. De eerste benutte Towns, de tweede miste hij, maar toen was de wedstrijd al beslist.

Belangrijke winst Boston

Boston behaalde dan weer een belangrijke zege tegen Indiana. Boston stelde pas helemaal in het slot de 114-112 winst veilig tegen de concurrent in de Eastern Conference voor de vierde plaats, die het thuisvoordeel oplevert in de play-offs.

Kyrie Irving blonk met dertig punten uit in het winnende kamp, en bezorgde Boston minder dan een seconde van het einde de volle buit. Boston en Indiana tellen beiden 45 zeges tegen 31 nederlagen, en treffen mekaar nog op 5 april. De vierde plaats levert in de eerste ronde van de play-offs het thuisvoordeel op in de tweede eerste partijen, en in een eventuele zevende beslissende.

Charlotte deed met het oog op de nacompetitie een slechte zaak, met een 129-115 verlies tegen LA Lakers. LeBron James nam bij de Lakers 27 punten voor zijn rekening.