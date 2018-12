VIDEO. Boston boekt ruimste zege uit clubgeschiedenis in NBA, Houston blijft op de dool MH

09 december 2018

09u38

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft vannacht in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) zijn grootste zege uit de geschiedenis behaald. De Celtics klopten Chicago met 133-77. Voor Chicago is het meteen het ruimste verlies sinds de oprichting van de club.

Chicago miste de start van de partij compleet en keek snel tegen een 17-0 achterstand aan. Die opdoffer kwam het niet meer te boven. Jaylen Brown was in het winnende kamp de uitblinker met 23 punten, zijn ploegmaat Kyrie Irving nam er dertien voor zijn rekening. De Celtics staan na deze vijfde zege op rij op de vijfde plaats in de Eastern Conference, met vijftien zeges tegen tien nederlagen. De Bulls (6 zeges - 21 nederlagen) hebben de rode lantaarn in handen.

Houston blijft na een nieuwe nederlaag, ditmaal tegen Dallas (107-104), op de sukkel. Het team verliest zo al voor de zevende maal in negen wedstrijden. Luka Doncic blonk bij Dallas uit met 21 punten. James Harden tekende in het andere kamp voor 35 punten, maar dat mocht niet baten. Houston (11 zeges - 14 nederlagen) staat in het westen pas veertiende, alleen Phoenix (4 zeges - 22 nederlagen) doet slechter.

