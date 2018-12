VIDEO. Balverlies Stephen Curry leidt verrassende nederlaag Warriors in LPB

28 december 2018

08u38

Bron: anp 0

Golden State Warriors heeft een verrassende nederlaag geleden in de NBA. De regerend kampioen verloor na verlenging in eigen huis met één punt verschil van Portland Trail Blazers: 109-110. Na de reguliere speeltijd stond het 102-102. Vervolgens leidde sterspeler Stephen Curry de nederlaag van de Warriors in door vlak voor het einde van de verlenging de bal te verspelen. Damian Lillard liet zich die late kans niet ontglippen en wierp, met nog vijf seconden op de klok, een driepunter binnen. Kevin Durant probeerde het nog voor de thuisploeg met een wanhoopsschot in de laatste seconde, maar zijn worp miste doel. Curry werd niettemin topschutter van de wedstrijd met 29 punten. Durant noteerde 26 punten, 10 rebounds en 11 assists. Bij Portland was Jusuf Nurkic topscorer met 27 punten.

Damian Lillard's 3 wins it for the @trailblazers! #RipCity pic.twitter.com/0Erm6eLJRg NBA(@ NBA) link

Zonder de geblesseerde LeBron James bleek LA Lakers niet opgewassen tegen Sacramento Kings, hoewel ook in dit NBA-duel de beslissing pas viel in de slotseconde. Een driepunter van Bogdan Bogdanovic bezorgde de Kings een nipte zege: 117-116. Kyle Kuzma nam de honneurs waar voor James, die door een liesblessure de wedstrijd vanaf de kant moest bekijken. Kuzma kwam tot 33 punten, maar die score was niet voldoende om de Kings af te stoppen. De ploeg uit Sacramento werkte een achterstand van 19 punten weg om vervolgens toe te slaan in de allerlaatste seconde.

James Harden was de uitblinker bij Houston Rockets, dat met 127-113 won van Boston Celtics. Harden noteerde 45 punten.