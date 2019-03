VIDEO. 57 punten Harden volstaan niet voor Houston, elders stal ‘Benny the Bull’ pas écht de show YP

21 maart 2019

09u08

Bron: Belga 0 🚀 @JHarden13 puts up 57 PTS for the @HoustonRockets in Memphis (his 7th 50-point game this season)! #Rockets pic.twitter.com/soudL3bNPx NBA(@ NBA) link NBA Ondanks liefst 57 punten van sterspeler en MVP James Harden is Houston Rockets woensdag op bezoek bij Memphis Grizzlies tegen een 126-125 nederlaag aangelopen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

The Beard sleepte nog verlengingen uit de brand door vijftien van de laatste zeventien punten van zijn team voor zijn rekening te nemen, maar een tiende van een seconde voor de buzzer scoorde Jonas Valanciunas met een vrije worp het beslissende punt voor de Grizzlies. Voor Harden was het al zevende keer dit seizoen dat hij meer dan vijftig punten kon scoren. Met een gemiddelde van 36,1 per wedstrijd is hij binnenkort de topfavoriet om zichzelf op te volgen als MVP.

Voor de Rockets was het pas de tweede nederlaag in veertien wedstrijden. Met een totaal van 45 zeges dit seizoen zijn ze quasi zeker van deelname aan de play-offs. Memphis blijft ondanks vier zeges in de laatste zes wedstrijden op de dertiende plaats in de Western Conference.

Maar Benny the Bull, de mascotte van de Chicago Bulls, stal pas écht de show:

😮 @bennythebull shows off on his birthday! pic.twitter.com/FoFALeN2Tj NBA(@ NBA) link