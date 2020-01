Vervangt Bryant man die hem naar LA Lakers haalde? Fans tekenen massaal petitie voor nieuw NBA-logo

GVS

27 januari 2020

17u15 0 Overlijden Bryant Om basketlegende Kobe Bryant te eren, gaat een petitie rond om het NBA-logo te veranderen. Sinds 1969 pronkt Jerry West - toevallig de man die Bryant in 1996 naar de LA Lakers haalde - licht tegen zijn zin op het embleem, maar heel wat fans ijveren nu om een beeld van Bryant te gebruiken. In een mum van tijd zijn er 240.000 handtekening verzameld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na het tragische overlijden van Bryant dachten heel wat supporters na hoe het basketicoon te kunnen eren. Een idee dat meteen op heel wat bijval kon rekenen, was het wijzigen van het huidige NBA-logo. 51 jaar geleden koos de Amerikaanse basketbalorganisatie voor een foto van Jerry West om het embleem te sieren. De inmiddels 81-jarige Amerikaan was daar zelf niet echt over te spreken. “Ik hou er niet van om iets te doen waardoor de aandacht op mezelf gevestigd is”, vertelde de shooting-guard die liefst 25 jaar bij de LA Lakers speelde daarover in 2017.

Daarom willen heel wat fans nu Bryant op het logo, er is zelfs al een ontwerp in omgang dat door de fans gesmaakt wordt. Op de petitiewebsite change.org zijn inmiddels al 240.000 handtekening verzameld. Dat aantal stijgt elke seconde. “Met het veel te snelle en onverwachte overlijden van de grote Kobe Bryant: onderteken deze petitie om hem voor altijd te vereeuwigen”, stelt maker Nick M.

Nummer 24

West werd na zijn spelerscarrière manager van de Lakers en haalde Bryant in 1996 naar Los Angeles. Hij reageerde verbijsterd op het nieuws. “Ik ben geschokt. Ik voelde me als een surrogaatvader voor hem. Dit is een van de meest vreselijke dagen in mijn leven. De manier waarop ik hem zag opgroeien, de manier waarom ik hem zag omgaan met de pers. De flair waarmee hij speelde. Ik was zijn grootste supporter, maar had ook een paar zeer serieuze gesprekken met hem.”

De Dallas Mavericks hebben overigens laten weten nooit meer het nummer 24 aan een speler te geven. Bryant brak door met het nummer 8 en wisselde dat nummer later in voor 24. Bij de Lakers werden beide nummers sinds z’n pensioen niet meer gebruikt. Wellicht volgen andere NBA-teams het voorbeeld van de Mavericks.