Vertegenwoordiger van piloot: “Passagiers zelf verantwoordelijk voor helikoptercrash Kobe Bryant” Redactie

11 mei 2020

19u10 0 NBA Volgens de vertegenwoordiger van piloot Ara George Zobayan zou die niet schuldig zijn aan de crash waarin NBA-ster Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13) om het leven kwamen.

"De slachtoffers zijn zelf nalatig geweest en waren op de hoogte van de risico's", reageert de vertegenwoordiger van de piloot op de rechtszaak die Vanessa Bryant, de vrouw van de basketballegende, is begonnen tegen de piloot. TMZ meldt dat niet bekend is hoe de passagiers nalatig zijn geweest en in hoeverre er sprake geweest kon zijn van het nemen van risico's door iemand anders dan de piloot zelf.

Bij de crash begin dit jaar vloog de helikopter met bijna 300 kilometer per uur tegen een heuvel. Vanwege zeer dichte mist was het zicht die fatale ochtend heel slecht.