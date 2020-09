Verrassing in NBA: Steve Nash nieuwe coach van Brooklyn Nets XC

03 september 2020

20u24

Bron: Belga 0 NBA Steve Nash zet komend seizoen zijn eerste stappen als coach in de NBA. De tweevoudige MVP komt aan het roer bij de Brooklyn Nets, het team van onder meer Kevin Durant en Kyrie Irving.

"Ik wist dat het moment zou komen dat ik zou willen coachen, en ik ben vereerd dat ik met deze uitzonderlijk sterke groep mag werken", zei Nash. De 46-jarige voormalige spelverdeler was voorheen consultant bij Golden State Warriors, waar hij instond voor de ontwikkeling van jonge spelers.

De keuze voor Nash is verrassend, omdat hij geen ervaring heeft als hoofdcoach, maar zijn innige band met sterspeler Kevin Durant heeft ongetwijfeld meegespeeld. De opdracht die Nash meekrijgt is om beduidend beter te doen dan zijn voorganger Kenny Atkinson. "In Steve zien we een leider, een communicator en een mentor die het respect van onze spelers zal afdwingen", zegt algemeen directeur Sean Marks.

Als speler schopte Nash het acht keer tot in de All-Star Game. In achttien NBA-seizoenen kwam hij uit voor Dallas Mavericks, Phoenix Suns en LA Lakers. Jaque Vaughn, de afgelopen maanden interim-coach bij de Nets, wordt de assistent van Nash.