Vanessa Bryant klaagt sheriff van L.A. aan voor het nemen van foto’s van Kobe en Gianna Bryant op plaats van fatale helikoptercrash MXG

22 september 2020

19u23 2 NBA Vanessa Bryant (38) klaagt de sheriff van Los Angeles aan. De weduwe van basketballegende Kobe Bryant verwijt de sheriff en nog zeven andere collega’s dat ze foto’s voor eigen gebruik hebben genomen van onder meer Kobe (41) en Gianna Bryant (13) vlak na de fatale helikoptercrash op 26 januari. Bij het ongeval kwamen naast Kobe en zijn dochter ook nog zeven andere personen om.

Het Amerikaanse nieuwsmedium TMZ bericht dat “niet minder dan 8 afgevaardigden op de site van de crash foto’s namen van de dode kinderen, hun ouders en de trainers. Ze namen die foto’s voor zichzelf.” Nadien gingen de foto’s rond op het departement waarvan ze allen deel uitmaakten, zonder dat daarvoor een aanleiding was.

Ook werden de bewuste foto’s blootgesteld toen een hulpsheriff in een bar een vrouw wilde imponeren en haar die foto’s toonde. De eigenaar van de bar in kwestie verwittigde daarop de bevoegde afdeling waarvoor de hulpsheriff actief was. Op die manier kwam de bal aan het rollen.

Bij Vanessa Bryant heerst de angst dat de foto’s nu zullen lekken en in verkeerde handen terecht zullen komen. “Mevr. Bryant voelt zich ziek bij de gedachte dat vreemden naar beelden van haar overleden echtgenoot en kind staren, en ze leeft in angst dat zij of haar kinderen op een dag online gruwelijke beelden van hun dierbaren zullen zien”, klinkt het.

Lees ook

Een lastminutebeslissing: Kobe Bryant steeg op fatale dag 45 minuten vroeger op dan voorzien