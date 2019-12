Van onaantastbaar naar de slechtste van de NBA-klas: de Golden State Warriors zijn op de dool, maar een ramp is dat niet GVS

19 december 2019

12u26 0 NBA Wat is er aan de hand met de Golden State Warriors? Een half decennium quasi onaantastbaar, nu de slechtste ploeg van de NBA-klas. Uitgaande transfers en blessures gooiden roet in het eten, maar de jeugd is nu aan zet. “Geef hen tijd, want wat er nu gebeurt is opwindend.”

Het kan snel keren, beseffen ze nu ook in San Francisco. De laatste vijf jaar bereikten de Golden State Warriors iedere keer de NBA-finale, driemaal (2015, 2017 en 2018) kroonden ze zich tot landskampioen. Quasi totale dominantie, een nederlaag was tóen een half mirakel. Vriend en vijand twijfelden er niet aan: de Warriors moeten wel het beste team uit de NBA-geschiedenis zijn. Tegen het aanvallend geweld van Steph Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Kevin Durant en Draymond Green - in één woord bestempeld als The Hamptons Five - viel er weinig te beginnen.

Maar zie nu: amper zes maanden na hun laatste NBA-finale staan The Dubs troosteloos laatste in de Western Conference. Ze tellen amper vijf zeges, maar zitten wel al aan 24 nederlagen, goed voor een erbarmelijk puntenpercentage van 0,172. Ze zijn zelfs de slechtste van de hele NBA-klas: in de Eastern Conference vertoeft Atlanta Hawks op de laatste plek, maar zij hebben na 28 matchen wel 0,214 punten.

Het vertrek van Durant en “de ruggengraat”

Het verval komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het vertrek van Durant, in 2017 en 2018 MVP van de Finals, naar de Brooklyn Nets was een eerste aderlating voor coach Steve Kerr. Het genie weigerde een nieuwe contractvoorstelling van de Warriors - goed voor een salaris van 31,5 miljoen euro per jaar - en kon vervolgens als vrije speler gaan en staan waar hij wou. Ook Andre Iguodala zocht met een transfer naar de Memphis Grizzlies andere oorden op, terwijl Shaun Livingston op pensioen ging. “Met deze gasten van 35 jaar verlaten twee veteranen ons”, vertelde Kerr in het tussenseizoen. “Pijnlijk. Zij vormden de ruggengraat en de cultuur van dit team.”

De talloze blessures

Nog genoeg sterspelers over, zou u denken, maar de Warriors werden ook niet gespaard van pech. Thompson scheurde aan het einde van vorig seizoen zijn achillespees en is nog zeker twee maanden out. Eind oktober sloeg opnieuw het noodlot toe. Curry brak zijn linkerhand, ook hij ligt nog tot ten vroegste eind januari in de lappenmand. Van The Hamptons Five schiet er zo niet veel meer over.

Volgens The Guardian zijn de blessures geen toeval. De Engelse kwaliteitskrant berekende dat de Warriors de voorbije vijf jaar 105 voorbereidingsduels speelden. Enorm veel in vergelijking met andere NBA-teams. “In een regulier seizoen staan er 82 matchen op het programma. Tel daar de oefenduels van de Warriors bij en je weet dat zij eigenlijk zes seizoenen basketbal in vijf jaar hebben gespeeld. De slijtage bij Thompson, Curry en Green is niet vreemd. Hun lichaam werd te hard uitgedaagd.”

Het woord is aan de jeugd. Green moet op z’n eentje een piepjonge selectie dragen. Negen spelers zijn 23 jaar of jonger. “We kunnen niet anders zeggen dat heel ons team door de kwetsures onthoofd is”, stelt Kerr. “Daarom vind ik het zeer grappig dat ik nog een hele poos te horen kreeg dat we topkandidaat zijn voor de landstitel.”

Decompressie na titels?

Ook het mentale aspect is een mogelijke reden. Na vijf finales in evenveel jaar tijd kan er al eens decompressie optreden. In 2015 stond er veel op het spel - het was immers 40 jaar geleden dat de Warriors zich konden kronen tot beste NBA-team. Nadien volgde nog een uitdaging: namelijk drie titels op drie jaar tijd - wat uiteindelijk niet lukte. Volgens kenners sloop er nadien onvermijdelijk verzadiging in het team. Iets wat Durant vorig jaar ook bij zijn ploegmakkers aangaf. “Ik heb het idee dat we ons minder inspannen dan vier jaar geleden - toen we ons moesten bewijzen”, vertelde hij binnen de spelersgroep. De challenges ontbraken stilaan. “Deze jongens hebben vijf jaar lang álles gegeven”, beseft Kerr. “Dat is fysiek en emotioneel zeer lastig. Ik kan en mag nu niet meer verlangen van mijn groep.”

Guardiola

Veelzeggend voor de teloorgang is het aantal kijkcijfers. Heel wat mensen keken de voorbije jaren naar wedstrijden van de Warriors - meer omwille van de schoonheid van het spel dan dat ze écht fan waren. Vergelijk het gerust met het Barcelona onder Pep Guardiola. Ook als niet-Barça-fan kon je met open mond naar de Catalanen kijken. Het Amerikaanse televisienetwerk ESPN begreep dat maar al te goed en zond keer op keer de matchen van de Warriors uit en verdiende daar ook een stevige duit aan. Dit jaar is de interesse stevig gekelderd, de neutrale basketliefhebber is afgehaakt. De Warriors zijn dan ook minder en minder in prime time te bekijken.

Toch maken de Warriors zich geen al té grote zorgen. Kerr ziet dit sabbatjaar immers als een enorme leerschool voor zijn jonge talenten. “Het doel is nu om deze jonge gasten te laten ontwikkelen. Zij zijn onze toekomst. Het is tijd voor een nieuwe cyclus. Nu we laatste staan, is ook de druk een pak minder hoog. Dat is goed voor hen.” Als rots in de branding volgt Green zijn coach. “Ik ben net enthousiast omdat dit een nieuwe uitdaging is. Geef deze jongens de kans om naam te maken voor zichzelf en een carrière op te bouwen. Hun leven verandert, hun carrière verandert, en dat heeft een invloed op hun gezin. Geef hen tijd, want dit is echt opwindend.”

En mogelijk levert de erbarmelijke reeks nog een voordeel op. Clubs die als laatste eindigen in de NBA degraderen niet en hebben de meeste kans om als eerste tijdens de zogenoemde draft ­talenten van universiteiten te kiezen. Denk maar aan toptalent Zion Williamson, die nu bij laagvlieger New Orleans Pelicans - vorig jaar dertiende van de vijftien clubs uit het westen - zit. Het is dus mogelijk dat de Golden State Warriors volgend jaar een toptalent binnenhengelen en zo de revival inzetten.