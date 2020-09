Van kwaad naar erger: Meesseman lijdt met Mystics al elfde nederlaag in twaalf wedstrijden YP

03 september 2020

08u36

Bron: Belga 0 Basketbal Het dramatische seizoen van de Washington Mystics in de WNBA blijft duren. Woensdagavond verloor het team van Emma Meesseman voor de elfde keer in twaalf wedstrijden. In een duel tussen de laatste twee kampioenen ging de titelverdediger met 64-71 onderuit tegen Seattle Storm.

Meesseman, de MVP van de vorige WNBA Finals, werd met zeventien punten (plus drie assists en drie rebounds) weliswaar topschutter van de wedstrijd, maar kon een nieuwe nederlaag van haar ploeg niet afwenden.

Met slechts vier zeges uit zestien matchen staat Washington in het klassement op de tiende plaats (op twaalf ploegen). Seattle verstevigde met een veertiende overwinning (tegen drie nederlagen) zijn leiderspositie. De kampioen van 2018 was al zeker van een ticket voor de play-offs.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.