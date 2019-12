Utah verliest ondanks uitblinkende Gobert bij Philadelphia in NBA Redactie

03 december 2019

09u25

Bron: Belga 0 NBA De Philadelphia 76ers hebben in de NBA de overwinning thuisgehouden tegen Utah Jazz. Het werd 103-94 voor de thuisploeg, waar Tobias Harris uitblonk met 26 punten. Sterspeler Joel Embiid bleef op zestien punten en elf rebounds steken. De man van de match stond bij de bezoekers op het parket, de Franse center Rudy Gobert (27 punten en 12 rebounds). Utah blijft door de nederlaag zesde in de Western Conference. Philadelphia is derde in het oosten.

De leider in de Eastern Conference, Milwaukee, boekte een makkelijke 132-88 zege tegen New York. Giannis Antetokounmpo was eens te meer de smaakmaker met 29 punten en 15 rebounds in 22 minuten speeltijd. De Knicks kennen een dramatisch seizoen tot dusver en zijn laatste in het oosten met hun zeventiende nederlaag van het seizoen, hun zevende op rij.

Indiana haalde het dankzij een collectief sterke prestatie met 104-117 bij Memphis, nog steeds voorlaatste in het westen. De Pacers konden rekenen op vijf spelers met elk een puntenaantal tussen 14 en 19. Indiana is zesde in de Eastern Conference.

Golden State, finalist de voorbije vijf seizoenen en NBA-kampioen in 2015, 2017 en 2018, blijft intussen op de sukkel. De Warriors, nog steeds zonder sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson, verloren met 104-79 bij Atalanta. Het was hun achttiende nederlaag in 22 duels. Golden State is laatste in het westen.