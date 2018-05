Utah Jazz trekt stand weer gelijk in play-offs NBA, Phoenix Suns zorgen voor primeur met Europese coach LPB

03 mei 2018

09u14

Bron: anp 0

De basketballers van Utah Jazz hebben de stand gelijk getrokken in de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference in de NBA. Ze brachten het tweede duel tegen Houston Rockets wel tot een goed einde: 116-108. Houston won de eerste wedstrijd met 110-96. Vrijdag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in Salt Lake City.

James Harden scoorde 32 punten en leverde 11 assists voor Houston. Dat bleek niet voldoende voor een zege. Houston miste maar liefst 27 van zijn 37 pogingen om een driepunter te scoren. Ruby Gobert kwam tot 15 punten en 14 rebounds voor Utah Jazz. Donovan Mitchell scoorde 17 punten en leverde 11 assists voor de winnende ploeg.

Primeur voor Kokoskov

De Serviër Igor Kokoskov (46) wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Phoenix Suns. Zijn aanstelling is bijzonder, want voor het eerst zal een NBA-team worden gecoacht door iemand die niet in Noord-Amerika is geboren. Kokoskov is de huidige assistent-trainer van Utah Jazz. Hij heeft heel wat ervaring als T2 in de NBA. Kokoskov begon zijn carrière in 2000 op de bank bij de LA Clippers. In 2003 werd hij assistent bij Detroit. Daarna volgden periodes bij de Suns (2008-2013), Cleveland (2013-2014) en Orlando (2015). Dit is zijn derde seizoen als T2 bij Utah. Tussendoor leidde hij Slovenië naar de Europese titel in 2017.

Phoenix wacht al sinds 2010 op deelname aan de play-offs. De voorbije drie seizoenen stelden de Suns zwaar teleur. In de voorbije campagne eindigde het team met 21 zeges in 82 wedstrijden als allerlaatste in de Western Conference. Kokoskov neemt bij de Suns over van de Canadees Jay Triano.