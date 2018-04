Utah heeft ticket voor play-offs op zak Redactie

09 april 2018

10u22

Bron: Belga 0 NBA Utah Jazz heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. Het team uit Salt Lake City deed dat door zondagavond met 97-112 van de LA Lakers te winnen.

Donovan Mitchell (28 ptn, 9 rbs, 8 ass) en Joe Ingles (22 ptn, 10 ass) waren de drijvende krachten bij de bezoekers, die zich als vierde team in het westen plaatsten voor de nacompetitie. Houston, kampioen Golden State en Portland waren al langer zeker van kwalificatie. De strijd om de vier overige plaatsen ligt, met nog vijf kandidaten op een zakdoek, helemaal open.

Ook vorig jaar haalde Utah de play-offs. Toen won het in de eerste ronde van de LA Clippers maar botste daarna op Golden State. De Warriors haalden het zondagavond in Phoenix met 100-117. Klay Thompson was goed voor 34 punten.

Philadelphia blijft intussen de ploeg in vorm. De 76ers versloegen Dallas met 109-97 en pakten zo een veertiende opeenvolgende overwinning. Het is van 1983 geleden dat Philadelphia, de nummer drie in het oosten na Toronto en Boston, zo'n zegereeks kon neerzetten. Het clubrecord staat op achttien winstpartijen na elkaar.

