Uitgerekend Rudy Gobert scoort eerste punt na herstart NBA, LeBron beslissend in topper tegen Clippers

31 juli 2020

07u57

Bron: NBA 0 NBA De NBA is back. Vannacht werd in de Verenigde Staten voor het eerst weer aan profbasketbal gedaan in Disney World. Uitgerekend Rudy Gobert, De NBA is back. Vannacht werd in de Verenigde Staten voor het eerst weer aan profbasketbal gedaan in Disney World. Uitgerekend Rudy Gobert, de mans wiens positieve coronatest in maart zorgde voor het stilleggen van de NBA , scoorde bij de herstart van de NBA de eerste twee punten.

De NBA maakt na een onderbreking van bijna vijf maanden het seizoen af met een kleiner deelnemersveld en heeft alle deelnemende teams ingekwartierd op het terrein van Disney World in Orlando, Florida. Van de 30 teams doen er 22 mee aan het restant van het seizoen. Ze spelen eerst nog een aantal wedstrijden uit de reguliere competitie, waarna de play-offs van start gaan.

In de partij tussen Utah Jazz en de New Orleans Pelicans was het Rudy Gobert die de score opende met een jumpshot. De Jazz won de ontmoeting met de New Orleans Pelicans, het werd 106-104. In de topper tussen de LA Lakers en de LA Clippers haalden de Lakers het met 103-101. Anthony Davis was de grote man met 34 punten.

LeBron James plukte de meeste rebounds (11) én de vedette was in de absolute finale beslissend. James maakte met nog 12 seconden op de klok het winnende schot voor de Lakers tegen stadgenoot Clippers. Daarna hield hij de tegenstand met een goeie defense van een punt (zie video).

Alle spelers knielden voorafgaand aan de wedstrijden bij het spelen van het Amerikaanse volkslied. Ook droegen spelers zwarte T-shirts met daarop de slogan Black Lives Matter. “Ik respecteer het gemeenschappelijke, vreedzame protest van onze teams voor sociale rechtvaardigheid en zal de al lang bestaande regel dat je staat tijdens het volkslied niet afdwingen”, zei NBA-baas Adam Silver.

Winst voor Meesseman in WNBA

Ook de vrouwen kwamen weer in actie in de WNBA. Emma Meesseman boekte een derde overwinning op rij. Met de Washington Mystics klopte ze Seattle met 89-71. De 27-jarige Belgian Cat stond ruim 32 minuten op het veld. Daarin was de West-Vlaamse, de MVP van de vorige WNBA Finals, goed voor tien punten, vijf rebounds en vier assists. Teamgenote Ariel Atkins kroonde zich met 22 punten tot topschutter van de partij.

Met drie op drie is Washington het enige van de twaalf teams dat nog niet heeft verloren. Zaterdag spelen Meesseman en co tegen Chicago Sky. Julie Allemand komt vandaag in actie met Indiana Fever tegen Dallas Wings.

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen.

