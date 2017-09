Uitblinker Russell Westbrook verlengt contract bij Thunder voor ruim 200 miljoen dollar DMM

Bron: Belga 3 AP NBA Russell Westbrook heeft zijn contract bij Oklahoma Thunder verlengd. Dat hebben de club en de speler bekendgemaakt. Met de deal zou een bedrag van 205 miljoen dollar (ongeveer 173 miljoen euro) zijn gemoeid.

"Ik heb het eerder al gezegd en zeg het opnieuw: ik wil op geen enkele andere plaats zijn dan bij Oklahoma Thunder", reageerde Westbrook, die vorig seizoen in de NBA de prijs van beste speler (MVP) kreeg. "Wie bij Oklahoma basket, speelt voor de beste fans ter wereld. Ik ben ongeduldig om de ploeg en de stad iets bij te brengen."



De 'point guard' van Oklahoma City grossierde afgelopen seizoen in zogeheten 'triple doubles'. Hij noteerde in 42 wedstrijden een score in drie dubbele cijfers: punten, rebounds en assists. Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple double minder scoorde.



Westbrook speelt al voor Thunder sinds de oprichting in 2008.