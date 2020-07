Twintig jaar, 2 meter 18 en zoon van legendarische vader: alleskunner Bol Bol staat klaar om NBA te veroveren GVS

26 juli 2020

15u29 4 NBA U zal er niet naast kunnen kijken. Twee meter en achttien centimeter meet Bol Manute Bol (20), nog voor de NBA-herstart een ware hype. De Soedanese Amerikaan werd vorige zomer slechts als 44ste gekozen in de draft, maar blies deze week iedereen van zijn sokken tijdens een eerste oefenmatch van de Denver Nuggets in Disney World. “Alles kwam gewoon vanzelf.” Niet voor niets de zoon van een legendarische vader.

Donderdag 30 juli is het zover. Dan maakt de NBA zijn langverwachte herstart in het Disney World-complex van Orlando. Twee dagen later spelen de Denver Nuggets hun eerste wedstrijd van de hervatting. Met een opmerkelijk figuur: Bol Manute Bol.

Voor mijn lengte is mijn spel vrij uniek. Ik dribbel goed, mijn schot is ook niet verkeerd en ook de passing loopt behoorlijk. Dat is zeldzaam bij spelers die zo groot zijn Bol Manute Bol

Letterlijk steekt hij boven iedereen uit. De twintigjarige Soedanese Amerikaan meet liefst 2,18m - op zijn vijftiende zat hij al aan de dubbele meter - en heeft een armspanwijdte van 2,22m. Slechts drie spelers van het huidige NBA-seizoen zijn groter: Kristaps Porzingis (2,21m), Boban Marjanovic (2,24m) en Tacko Fall (2,26m).

Dopingcontrole

Maar er is zoveel meer. In de eerste oefenmatch van de Nuggets afgelopen woensdag toonde Bol z’n enorme polyvalentie. Uiteraard was hij in verdedigend opzicht ijzersterk onder de ring. “Je moet zelfs niet proberen om te scoren met Bol in de buurt”, verwezen de Nuggets op Twitter naar een geweldig block tegen de Washington Wizards. Maar ook aan de overzijde van het parket kon Bol flink bekoren. Eerst pakte hij uit met een fraaie driepunter, wat later met een feilloze dunk. Het valt op hoe gemakkelijk Bol van verdediging naar aanval overschakelt. Hij stond dan ook niet voor niets op de veelzijdige ‘Small Forward’-positie tegen Washington. Ietwat ironisch voor iemand van 2 meter 18. Het toont aan dat Bol meer is dan een reus die iedere rebound onder de ring plukt.

Zijn statistieken tegen Washington spraken boekdelen: 16 punten, 10 rebounds en 6 blocks. Bol Bol moest nadien meteen naar de dopingcontrole - ook daar waren ze onder de indruk.

De glansprestatie in z’n NBA-debuut, al was het een oefenwedstrijd, was een verrassing voor velen. Vorig seizoen kwam Bol Bol - de speakers wrijven zich nu al in de handen - slechts als 44ste uit de draft. Hij belandde bij Miami Heat, maar de club koos ervoor om hem onmiddellijk te traden aan de Denver Nuggets. Er was te veel twijfel rond zijn magere lichaamsbouw, defensieve kwaliteiten en maturiteit. Op de koop toe verzeilde Bol Bol in een vervelende voetblessure. De Nuggets lieten hem dan maar rijpen bij de Windy City Bulls in de G League, de wachtkamer van de NBA. Daar toonde hij staaltjes van zijn talent, nu is hij duidelijk klaar voor het grote werk.

Uniek

“Sinds we in deze bubbel in Florida zitten, probeer ik keihard te werken”, vertelde Bol Bol ietwat verlegen na zijn glansprestatie. “Ik probeerde niet zenuwachtig te zijn. Alles kwam daardoor vanzelf.” En over zijn aparte speelstijl zei hij eerder: “Voor mijn lengte is mijn spel vrij uniek. Ik kan goed dribbelen, mijn schot is ook niet verkeerd en ook de passing loopt behoorlijk. Dat is zeldzaam bij spelers die zó groot zijn.”

Een impressie van ploegmaat Troy Daniels: “Bol heeft zoveel potentieel. Echt ontzettend veel. Hij heeft alle kwaliteiten om een fenomenale speler te worden. Hij is groot, dribbelt én schiet. En dan hebben we het nog niet eens over z’n werkethiek.”

Vader Bol

De appel valt niet ver van de boom. Bol Manute Bol is de zoon van Bol Manute, met 2m31 de (gedeeld) grootste basketter uit de NBA-geschiedenis. De Roemeen Gheorghe Mureșan was volgens de statistieken even groot. Vader Bol had één troef. Hij moet veruit de beste shotblocker ooit zijn geweest. Tijdens zijn carrière tussen 1985 en 1994 blokkeerde hij gemiddeld 3,3 shots per wedstrijd, terwijl hij slechts 2,6 punten per match scoorde. Een prijs won hij nooit, maar hij speelde wel voor de Washington Bullets, de Golden State Warriors, de Philadelphia 76ers en Miami Heat.

Bol was ook populair omdat hij aan liefdadigheidswerk deed in zijn geboorteland Soedan. Zo zette hij zich in voor het onderwijs. Na zijn pensioen richtte hij ook de Ring True Foundation op waarmee hij voedsel, medicijnen en huisvesting aanbood aan het Soedanese volk. Naar verluidt doneerde hij in totaal 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro), wat niet veel minder is dan wat hij in zijn héle carrière verdiende.

Legendarisch is de foto waar senior Bol poseert met ploegmaat Muggsy Bogues, met z’n 1,60m de kleinste NBA-speler aller tijden. Een verschil van 71 centimeter dus.

Vader Bol maakte het knaloptreden van zijn zoon helaas niet mee. Hij overleed tien jaar geleden op 47-jarige leeftijd na nierfalen. Het vroegtijdige verlies geeft Bol junior extra kracht. “Wat hij deed, was prachtig. Hij vocht gewoon en deed alles voor Soedan wat in z’n mogelijkheden lag. Niet veel mensen zullen het hem nadoen.”

