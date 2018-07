Tweevoudig All Star Isaiah Thomas tekent voor Denver Nuggets LPB

17 juli 2018

09u39

Bron: afp/belga 0 NBA Isaiah Thomas (29) draagt komend NBA-seizoen het shirt van de Denver Nuggets. De kleine point guard (1m75) zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen.

Thomas debuteerde in 2011 in de NBA bij Sacramento en kwam nadien uit voor Phoenix, Boston, Cleveland en de LA Lakers. De Amerikaan, tweevoudig All Star (in 2016 en 2017), speelde al 473 wedstrijden en was goed voor gemiddeld 18,9 punten per match. Bij Denver wordt Thomas herenigd met coach Michael Malone, met wie hij al samenwerkte in 2013-2014 bij Sacramento.

"Je krijgt niet elke dag de kans een speler met het talent van Isaiah Thomas aan te trekken", zegt Denver-topman Tim Connelly. "Isaiah is iemand die elke dag extreem hard werkt en alles zal doen om onze ploeg te helpen. We zijn blij dat we hem aan onze al sterke kern kunnen toevoegen."

Denver greep vorig seizoen als nummer negen in de Western Conference nipt naast een plaats in de play-offs.