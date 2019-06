Tweede duel NBA Finals komt te vroeg voor Durant Redactie

01 juni 2019

11u23

Bron: AD.nl 0 NBA Net als in de eerste wedstrijd van de NBA Finals tegen Toronto Raptors kan coach Steve Kerr van Golden State Warriors ook in het tweede duel niet beschikken over Kevin Durant.

De sterspeler kampt al enkele weken met een kuitblessure. Coach Kerr hoopte dat Durant tijdig fit zou zijn voor het tweede duel in de NBA Finals, maar deze wedstrijd komt toch te vroeg. “We hebben de hoop heel lang vastgehouden, maar we kunnen nu wel zeggen dat het voor hem onmogelijk is om te spelen”, aldus Kerr.

Wanneer Durant speelklaar is, dan zal de Golden State-coach hem ook opstellen. “Hij boekt nog elke dag progressie.” Maandagnacht is het tweede duel in een best-of-seven serie. Toronto Raptors won de eerste wedstrijd.