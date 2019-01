Turkije vraagt uitlevering van NBA-ster en Erdogan-criticus Enes Kanter GVS

15 januari 2019

15u19

Bron: Belga 0 NBA Het parket in Istanboel heeft de uitlevering gevraagd van de Turkse basketbalspeler Enes Kanter, een uitgesproken criticus van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat bericht de krant Sabah. Kanter speelt als center voor de New York Knicks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

De 26-jarige Kanter had Erdogan onlangs als een “krankzinnige” en “maniak” omschreven. Eerder had hij de Turkse president ook al een dictator genoemd. De basketter houdt Erdogan en de Turkse regering ervoor verantwoordelijk dat hij niet naar Londen kan afreizen voor de wedstrijd tegen de Washington Wizards op donderdag, als onderdeel van de NBA Global Games. “De Turkse overheid staat erg bekend voor het opsporen van mensen die tegenstand bieden aan Erdogan”, aldus Kanter. “Ik wil echt mijn leven niet riskeren door naar Europa te gaan waar de lange armen van Erdogan overal aanwezig zijn.”

Volgens de krant Sabah diende het parket ook een verzoek in om Kanter op de zogeheten “Red Notice”-lijst van Interpol te plaatsen. De verzoeken van het parket moeten worden aanvaard door een rechtbank.

Aanhanger van Gülen

De krant meldt nog dat de vraag tot uitlevering verband houdt met beschuldigingen dat Kanter deel uitmaakt van een terroristische organisatie. De NBA-ster is een aanhanger van predikant Fetullah Gülen. Volgens de Turkse president Erdogan zit zijn rivaal Gülen achter de mislukte staatsgreep in juli 2016. Gülen leeft in ballingschap in de VS.

“Ik heb geen schrik van u”, schreef Kanter vandaag in het Turks op Twitter, waarbij hij een Turks mediabericht over de vraag tot uitlevering voegde. Zijn Turks paspoort is in mei 2017 ingetrokken, toen hij zich in Europa bevond.