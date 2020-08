Trump reageert op uitgestelde basketduels: "NBA is politieke organisatie geworden" ABD

28 augustus 2020

00u01

Bron: Belga 0 NBA De Amerikaanse president Donald Trump snapt niet waarom basketbalclubs in de NBA donderdag voor de tweede dag op rij de play-offs boycotten. "Ze zijn politieke organisaties geworden", reageerde hij vanuit Washington. "Ik denk niet dat dit goed is voor de sport of ons land."

De wedstrijdleiding van de NBA verklaarde dat ook de duels van donderdag in de play-offs van de NBA niet doorgaan. In een vergadering moet straks duidelijk worden of er vanaf vrijdag wel weer gespeeld kan worden. De play-offs liggen vanaf woensdag stil nadat Milwaukee Bucks niet wilde spelen uit protest tegen aanhoudend politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Milwaukee Bucks protesteerde tegen het neerschieten van Jacob Blake in Wisconsin, die afgelopen zondag door een politieagent van dichtbij in zijn rug werd geschoten. Het leidde tot een nieuwe golf van protesten in de VS tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al na de dood van George Floyd.

De wedstrijdleiding van de NBA besloot vervolgens ook een streep te halen door de voor woensdag geplande duels: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers. Voor donderdag stonden de duels Utah Jazz - Denver Nuggets, Dallas Mavericks - LA Clippers en Toronto Raptors - Boston Celtic op het programma.

Lees ook:

Het regent boycots in Amerikaanse sportwereld, Emma Meesseman: “Nooit gedacht dat ik kogelgaten op mijn t-shirt zou tekenen”