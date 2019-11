Triple-double LeBron James loodst LA Lakers naar zesde zege op rij LPB

06 november 2019

08u59

Bron: anp 0

Ondanks een achterstand van 19 punten halfweg hebben de LA Lakers opnieuw een zege geboekt. Chicago Bulls leek nochtans aardig op weg om de zesde overwinning op rij voor het team van sterspeler LeBron James te voorkomen, maar aan het eind stond het gewoon 112-118 voor de Lakers. James was opnieuw goed voor een triple-double. Hij kwam ditmaal tot 30 punten, 10 rebounds en 11 assists. Zijn ploeggenoot Quinn Cook, begonnen op de bank, voegde daar 17 punten aan toe. Bij de Bulls was Zach LaVine de topschutter met 26 punten. In het laatste kwart kwamen de gasten uit LA tot 38 punten, waar de thuisploeg er slechts 19 bijschreef.

De Lakers gaan aan kop in de Western Conference met zes overwinningen tegen één nederlaag. Aan de andere kant van het land was Boston Celtics goed voor de vijfde zege van het seizoen. Tegen Cleveland Cavaliers werd het 113-119. Grote man was Gordon Hayward met 39 punten. Ook Boston verloor dit seizoen alleen de openingswedstrijd.

30 PTS | 11 AST | 10 REB



👑 @KingJames puts up his third-straight TRIPLE-DOUBLE in the @Lakers' sixth-straight win! #LakeShow pic.twitter.com/ORB3AX72SZ NBA(@ NBA) link