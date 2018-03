Toronto zet Houston met voeten op de grond in de NBA TLB

10 maart 2018

10u36

Bron: Belga 0 NBA Toronto heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) een einde gemaakt aan de zeventien opeenvolgende overwinning van Houston. In de kraker tussen de leider uit de Eastern en Western Conference trok Toronto met 108-105 aan het langste eind.

Kyle Lowry blonk in het winnende kamp uit met dertig punten. Ook DeMar DeRozan en Kyle Lowry hadden met elk 23 punten een groot aandeel in de zege. Houston kon dan weer rekenen op veertig punten van James Harden, maar dan mocht dus niet baten.

"In het eerste kwart (32-16) hebben we het verschil gemaakt", reageerde Lowry. "Het is waar dat we een einde hebben gemaakt aan hun onoverwinnelijkheid, maar daar zijn we niet mee bezig. Het is een zege als een andere." Houston had niet meer verloren sinds 26 januari.

Golden State kon niet profiteren van de misstap van Houston. Bij winst zou het de leiding in de Western Conference overgenomen hebben, maar Golden State ging de boot in. Portland was met 125-108 te sterk. Ook New Orleans kon zijn partij niet winnen. Washington toonde zich met 97-116 de beste. Met Cleveland, dat zijn meerdere moest erkennen in LA Clippers (116-102), ging nog een andere topploeg ten onder.