Toronto wint Game 1 tegen Warriors dankzij beresterke Siakam

FDZ

31 mei 2019

07u34 0 NBA Een knalprestatie van Pascal Siakam loodste Toronto voorbij Golden State. One down, three to go.

Raptormania in Canada. De Scotiabank Arena volledig uitverkocht, een hele stad in trance. Voor het eerst staan de Toronto Raptors in de NBA Finals. Tegen topfavoriet Golden State - zij gaan voor een derde titel op rij, staan in hun vijfde Finals op rij. Niets van te merken vannacht. Toronto begon sterk, behield zijn niveau en klopte de Warriors (118-109). Niet evident, Golden State heeft een patent om Game 1 te winnen in de Finals. Het lukte hen de laatste vier keer. De tegenstander meteen onder druk zetten. Dit jaar niet, dus.

Grote smaakmaker bij de Raptors was Pascal Siakam. Hij was goed voor 32 punten (14/17 FG), 8 rebounds en 5 assists. Kawhi Leonard voor één keer in de schaduw. “We deden wat we moesten doen”, lachte Siakam achteraf. “Hij was briljant”, zei Warriors-coach Steve Kerr. Straffe prestatie van de Kameroener. Hij maakte zijn debuut in de Finals en is de eerste die daarin 30 punten, 8 rebounds en minstens 5 assists lukt sinds ene Michael Jordan in 1991. Toronto in vuur en vlam. Zondag staat in Canada Game 2 op het programma. Bij Golden State blijven ze rustig na de nederlaag van vannacht. “We zullen antwoorden als de kampioenen die we zijn”, aldus Klay Thompson.

🔥 @pskills43 (32 PTS, 14-17 FGM) makes 11 CONSECUTIVE field goals, lifting the @Raptors over GSW in Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #WeTheNorth



Game 2: Sunday (6/2), 8:00pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/R3TvX8C2mg NBA(@ NBA) link

👏 @FredVanVleet scores 15 PTS off the bench and the @Raptors take a 1-0 #NBAFinals lead! #WeTheNorth



Game 2: Sunday (6/2), 8:00pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/V9RFQmadhX NBA(@ NBA) link

💪 @MarcGasol puts up 20 PTS as the @Raptors win Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #WeTheNorth



Game 2: Sunday (6/2), 8:00pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/I4hBzh160P NBA(@ NBA) link

🖐️ @kawhileonard's 23 PTS, 8 REB, 5 AST help the @Raptors go up 1-0 with the home victory! #WeTheNorth #NBAFinals



Game 2: Sunday (6/2), 8:00pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/MdQzKifEvc NBA(@ NBA) link