Toronto staat op één zege van grote finale tegen Golden State, dat wel Durant (even) moet missen



DMM

24 mei 2019

09u34

Bron: NBA 0 NBA Toronto heeft een optie genomen op een plaats in de grote finale van de NBA. Het Canadese team klopte in de vijfde wedstrijd van de eindstrijd in de Eastern Conference Milwaukee met 105-99 en leidt met 3-2.

Toronto kon rekenen op een sterke Kawhi Leonard, die 35 punten voor zijn rekening nam. Ook Fred VanVleet (21 ptn) en Kyle Lowry (17 ptn) waren goed bij schot. Voor Milwaukee volstonden de 24 punten van Giannis Antetokounmpo en de twintig punten van Eric Bledsoe niet.

De zesde partij volgt morgen in Toronto. In de grote finale wacht tweevoudig titelverdediger Golden State, dat in de eindstrijd in het westen makkelijk afrekende met Portland (4-0). Golden State moet bij de start van die grote finale wel zo goed als zeker Kevin Durant missen, die out is met een kuitblessure.

🖐️ @kawhileonard (35 PTS, 9 AST, 7 REB) scores 15 in the 4th, lifting the @Raptors to a 3-2 series lead with the Game 5 road W! #WeTheNorth #NBAPlayoffs



Game 6: Saturday (5/25), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/NxkxSZ73Dv NBA(@ NBA) link