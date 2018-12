Toronto Raptors verliezen weer Redactie

10 december 2018

07u52

Bron: ANP/Belga 0 NBA De basketballers van Toronto Raptors hebben hun derde nederlaag in vier wedstrijden moeten incasseren.

De ploeg die dit seizoen vooralsnog het beste presteert in de NBA ging onderuit tegen Milwaukee Bucks: 99-104. De Raptors verloren twee dagen eerder ook al bij Brooklyn Nets (105-106) en aan het begin van de week van Denver Nuggets (103-106).



De Bucks maakten het verschil in de laatste minuut, dankzij een rake driepunter van Malcolm Brogdon en een dunk van Giannis Antetokounmpo. De Griekse ster van de ploeg uit Milwaukee maakte niet alleen negentien punten, maar pakte ook liefst negentien rebounds. Bij de Raptors moest het vooral komen van Serge Ibaka (22 punten) en Kawhi Leonard (20).



De ploeg uit Canada staat met 21 overwinningen tegenover zeven nederlagen wel nog steeds aan kop in het oosten, Milwaukee Bucks volgt met 17-8. In het westen presteert titelverdediger Golden State Warriors voorlopig het beste, met achttien zeges tegenover negen nederlagen.