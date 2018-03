Toronto plaatst zich als eerste voor play-offs, Houston blijft winnen YP

08 maart 2018

08u58

Bron: Belga 1 NBA Toronto heeft zich als eerste club verzekerd van een ticket voor de play-offs in de NBA. De Raptors wonnen woensdagavond met 119-121 (na verlenging) in Detroit.

Dankzij die zege kan Toronto, met nog achttien wedstrijden te spelen, niet meer uit de top acht van de Eastern Conference vallen. De Canadezen wonnen dit seizoen al 47 keer, tegen 17 nederlagen.

DeMar DeRozan was andermaal de sterke man bij Toronto. Hij was in de Little Caesars Arena van Detroit goed voor 42 punten. Blake Griffin, sterkhouder bij de Pistons, tekende voor 31 punten waaronder de driepunter die de thuisploeg verlengingen opleverde.

Nog woensdag pakte Houston een zeventiende opeenvolgende overwinning. De Rockets haalden het, aangevoerd door James Harden (26 punten), met 99-110 van Milwaukee.

De Rockets verloren niet meer sinds 26 januari (in New Orleans) en doen nu een zege beter dan Boston, dat dit seizoen zestien keer na elkaar won. Morgen wacht Harden en co een lastige verplaatsing naar Toronto.